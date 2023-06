Marga Prohens tiene este fin de semana una agenda muy apretada con dos citas importantes. Tras desplazarse hasta Ibiza el viernes para asistir a la investidura de Vicent Marí como presidente del Consell después de conseguir la mayoría absoluta, tal como estaba previsto este sábado ha viajado a Menorca para asistir a las fiestas de Sant Joan. La líder del PP balear se ha asomado al balcón del ayuntamiento de Ciutadella, en plenas fiestas de Sant Joan, tras ser reclamada su presencia al grito de “presidenta”.

Prohens, que lleva días de ajetreo y tensión con el acuerdo que negocia su partido con Vox para que logre ser investida como presidenta del Govern, ha llegado con semblante serio al ayuntamiento de Ciutadella, en cuya entrada se acumula la suciedad tras la gran noche de fiesta de este viernes.

La líder ‘popular’, al parecer, prefería permanecer en un segundo plano, dejando el protagonismo a la alcaldesa Juana Mari Pons, investida por sorpresa después de que el PSIB y PSM-Més per Menorca no hayan logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, los congregados frente al consistorio han empezado a corear a gritos “que salga la presidenta”, seguido de su nombre: “Marga, Marga, Margaaa, venga valiente". No le ha quedado más remedio que salir al balcón y saludar, justo antes de que empiece la convidada, acompañada por Pons y la también 'popular' Esperanza Juaneda.

Segundo día festivo

Ciutadella vive este sábado el segundo día de las fiestas de Sant Joan, después de una primera jornada marcada por la multitudinaria asistencia a los actos programados y la ausencia de incidentes de gravedad, informa Efe.

La jornada festiva ha arrancado en Ciutadella cuando el fabioler ha pedido permiso al caixer senyor. El protagonismo de la fiesta ha vuelto a recaer en los caballeros, que han participado en el ensayo de los jocs des Pla que tienen su origen en las justas y torneos medievales, y que se han desarrollado con normalidad, en medio de un ambiente familiar y ante la atenta mirada de más de 14.000 personas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Los juegos han dejado imágenes espectaculares y de gran belleza plástica, a medida que los caballeros corrían entre la gente, abrazados de dos en dos o con una lanza, tratando de acertar una anilla (ensortilla) que colgaba de un hilo, y provocando el éxtasis de la multitud cuando lo lograban. En este juego, los jinetes han conseguido un total de seis aciertos.

La fiesta se ha trasladado a las calles del centro de la ciudad, con las corregudes a sa plaça, el caragol de Santa Clara y la tradicional misa de caixers en la catedral.

Esta tarde es el turno de los jocs des Pla, uno de los actos más esperados de las fiestas, que contarán con un dispositivo formado por 330 efectivos de seguridad y un sistema de cámaras de vigilancia para controlar el aforo.