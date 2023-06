El sindicato Siau se queda sin liberados sindicales hasta el curso que viene

El sindicato educativo Siau no podrá tener liberados sindicales hasta el próximo curso escolar. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en una sentencia en la que desestima la petición de la organización de disfrutar desde ya el crédito sindical que le fue concedido en las últimas elecciones sindicales, el 1 de diciembre de 2022.

Siau obtuvo ocho representantes en la Junta de Personal y la posibilidad de designar a seis delegados sindicales. Pocos días después de las elecciones, el sindicato informó a la conselleria de Educación de su intención de liberar de sus obligaciones docentes a dos de sus miembros, uno de ellos el líder y secretario general de Siau, Joan Crespí, para dedicar todo su horario laboral a gestiones vinculadas con el sindicato.

La directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, le denegó la solicitud el 23 de enero, una decisión que Siau recurrió en el TSJB. En la demanda, la organización solicita que se reconozca el derecho de sus representantes a utilizar su crédito sindical y un máximo de cinco liberados a jornada completa.

El sindicato también exigió que se condene a la conselleria de Educación por vulnerar el derecho de libertad sindical y reparar el daño causado con 3.000 euros mensuales a contar desde diciembre de 2022, momento en que se celebraron las elecciones sindicales, hasta que el departamento del Govern cese en su conducta.

Siau exigía a Educación 3.000 euros mensuales por el daño causado al negarle su derecho de tener liberados

No obstante, la sentencia del TSJB se apoya en un acuerdo al que llegaron los propios sindicatos en Mesa de Negociación en el año 2006 en el que se pactó que las liberaciones se ejecutarían al año siguiente de las elecciones con el fin de no interrumpir el curso escolar. Es decir, que los representantes sindicales deben continuar con la docencia hasta finalizar el curso para que los alumnos no se queden sin profesor.

Es por este motivo que la conselleria de Educación emplaza a Siau a disfrutar de sus liberados a partir del 1 de septiembre de 2023 (y no a partir de las elecciones de diciembre, como solicita Siau), una decisión que Crespí ha tratado de impugnar sin éxito.

Siau alegó en su escrito que la acción sindical no puede quedar sometida a la decisión de la Administración pública. El TSJB le responde que emplazar a los liberados a que acabe el curso no es una imposición de la Conselleria, sino que es fruto de un acuerdo al que llegaron las propias organizaciones sindicales.

Además, afecta a todos por igual, por lo que no aprecia ninguna discriminación, como había argumentado Crespí en el recurso. De hecho, recuerda el TSJB, esta situación se produce también para el resto de los sindicatos que han aumentado su representación y todavía no la disfrutan.

Es más, el juez considera que la decisión de vincular los liberados sindicales con el curso escolar responde, al fin y al cabo, al interés general, «porque busca evitar la afectación que esos cambios causarían a la comunidad escolar de producirse en pleno curso lectivo».

En cualquier caso, la sentencia no es firme y cabe recurso de casación en la sala de lo Contencioso-Administrativo. Por su parte, la conselleria de Educación podría ahora tomar acciones legales por lo menos contra el secretario general de Siau, Joan Crespí, por no haber acudido a su puesto de trabajo, ya que no disponía de la condición de liberado sindical.