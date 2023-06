Calum Binmore, estudiante británico de 25 años, fue probablemente el primero en descubrir que una tortuga estaba desovando en la playa de Can Pere Antoni de Palma la noche del 7 al 8 de junio. El hombre acababa de pasar allí una noche con unos amigos. Otro testigo fue Alans Medina, de 22 años, que trabaja como socorrista en el Hotel Sol Palmanova. Ambos vivieron los hechos de forma muy distinta y cuentan sus historias desde perspectivas diferentes.

A día de hoy, 40 de los 106 huevos puestos por la tortuga boba (Caretta caretta) están siendo incubados en un laboratorio. El resto siguen en la playa y allí están siendo custodiados.

Calum Binmore (CB): Vi la tortuga por primera vez sobre las 22.30 horas. Poco antes, un ferry había entrado en el puerto. Llegó una ola grande que limpió la playa de restos y alisó la arena. Esto me facilitó ver a la tortuga cuando salía del agua.

Medina de Alan (AM): Había ido a la playa después de mi jornada de trabajo para relajarme por la noche. Llevaba conmigo la cena y música en mi altavoz. Después de un rato, me quedé dormido. Cuando me desperté, vi una criatura grande y oscura en la arena justo delante de mí. El animal ya había cruzado la mitad de la playa. Se dirigía directamente hacia mí.

CB: Inmediatamente intenté llamar la atención de mis amigos y grité: "Chicos, hay una tortuga. Una tortuga!" Con cuidado, nos acercamos al asiento alto de los socorristas y nos subimos a él. No queríamos molestar en absoluto a la tortuga, sino observarla desde una distancia segura. Tardó unos 15 minutos en llegar a lo alto de la playa. Entre medias, hacía pausas para recuperar el aliento.

AM: Cuando llegó a la cima, giró 180 grados y empezó a cavar un agujero en la arena.

CB: Apenas había otras personas en la playa, pero por supuesto se oían ruidos de coches desde la carretera. En el terraplén en el que la tortuga estaba cavando su agujero, había un hombre con una bebida en la mano y un altavoz. Estaba poniendo música a todo volumen e inmediatamente se levantó para hacer fotos mientras la tortuga se arrastraba hacia él. Incluso utilizó un flash, lo que nos preocupó. Pensamos que podría espantarla o asustarla. Así que le pedimos que apagara el flash de la cámara. Se limitó a bajar el volumen de la música.

AM: Fascinado por este momento, hice lo que muchos harían. Saqué mi teléfono móvil y empecé a hacer fotos. El flash estaba encendido para ver más en las fotos, pero un grupo de jóvenes se me acercó para comentarme que lo quitase. En Google me enteré de que, efectivamente, es muy importante no molestar con la luz a una tortuga que desova. Así que apagué rápidamente el flash antes de hacer más fotos.

CB: Mi amiga Françoise envió un correo electrónico a Palma Aquarium con nuestra ubicación GPS exacta. Todos somos de fuera de la ciudad, así que el acuario parecía un buen lugar para contactar. Más tarde nos enteramos de que otra persona llamó a la policía, que reaccionó más rápido. Ahora sabemos para el futuro que debemos llamar al 112 inmediatamente. Nos quedamos media hora más y vimos cómo la tortuga empezaba a cavar para poner los huevos. Después nos fuimos.

AM: Hacia medianoche decidí volver a casa. La tortuga ya estaba bajando por la playa, pero aún era visible.