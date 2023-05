La Inteligencia Artificial (IA) fue el hilo conductor con el que se tejió una nueva edición del Foro 1000 empresas. Organizado por Club Diario de Mallorca con la colaboración de Banco Sabadell, Deloitte y Engel & Völkers, como ya viene siendo habitual en esta cita se realizó una radiografía de la actualidad empresarial en Baleares, pero también se miró al futuro buceando en las oportunidades que se abren con la irrupción de la IA. María Jesús Riera, coordinadora del Club Diario de Mallorca, fue la encargada de presentar y conducir el acto.

Mercedes Garrido, consellera de Presidencia, protagonizó la apertura institucional, destacando en su parlamento la oportunidad que este foro abría para conocer y reconocer el tejido empresarial de Balears. Garrido alabó el esfuerzo de los empresarios del archipiélago para «aguantar e incluso superar» los envites que han supuesto la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación, adaptándose al cambio de modelo económico. Garrido recordó la mejora en la ocupación habida en Balars con la creación de empleo estable y pidió que se siguiera el ejemplo de la buenas prácticas llevada a cabo por la primeras mil empresas de las islas.

Tras Garrido subió al estrado Sebastián Oliver, gerente de Diario de Mallorca, quien realizó un análisis sobre los datos recogidos de las mil primeras empresas de las islas. Oliver recordó que las cifras presentadas corresponden a 2021, las últimas disponibles en el registro mercantil. Por ello aclaró que cualquier interpretación debía tener en cuenta el contexto post pandemia. Oliver apuntó que las ventas agregadas de las mil empresas casi han alcanzado los 17.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto a 2020. Los resultados globales alcanzaron los 1.319 millones de euros un incremento del 245% respecto al ejercicio anterior. Oliver destacó que en el top 10 de empresas cinco no están relacionadas directamente con el turismo. También señaló que entre las 50 primeras, sólo ocho mujeres son representantes de las sociedades. En cambio, entre las 100 primeras hoteleras, hay 19 mujeres al frente. Otra de las cuestiones que hizo notar en su exposición es que aunque en 2021 se constata la llegada de la recuperación, todavía se está lejos de las cifras de 2019. Oliver mencionó que Air Europa ha sido durante tres años consecutivos líder de ventas. Así mismo remarcó que se han producido dos entradas nuevas en el top 10 de empresas por facturación: Trablisa y Sixt Rent a Car. También destacó que se han producido salidas significativas de este ranking, todas relacionadas directa o indirectamente con el sector turístico. Sobre la empresa de seguridad mallorquina Oliver mencionó que Trablisa, con 10.000 empleados, tiene en plantilla a más de 10% de trabajadores de Baleares.

En cuanto a las empresas que conforman el top 51, Oliver anotó la diversidad de sectores representados como la distribución farmacéutica, motor, administración pública, gasolineras, sanidad o tenológicas. Destacó así mismo los nombres propios en tres sectores significativos: Grupo Riu en hostelería, Sampol en construcción y Omniacces en tecnología.

Tras la intervención de Sebastián Oliver, María Jesús Riera dio paso a Jimmy Pons, director académico, profesor y conferenciante especializado en innovación, que ofreció una ponencia sobre las aplicaciones de la IA en las pymes. Pons quiso vencer con dosis de humor y realidad las posibles reticencias del auditorio y explicó cómo ahorrar un 40% del tiempo utilizando IA. «Viene sí o sí y llega por todos los lados» dijo Pons antes de desgranar las posibilidades de Chat GPT 4 y animando a los presentes a investigar su funcionamiento. Así, señaló cómo en apenas un minuto la inteligencia artificial había aportado ideas para crear una empresa de camisetas ecológicas o preparado un menú vegano o consejos para reducir el desperdicio en hoteles. Pons cerró su intervención remarcando que «el cambio es muy fuerte y no es una moda». También señaló algunos peligros como que «se nos vaya de las manos». «Por primera vez el ser humano va a tener a alguien por encima», opinó sobre la IA «el problema no es la IA sino lo que hagamos con ella». Finalmente recordó que «la imprenta democratizó el conocimiento, internet la información, las redes sociales la comunicación y la IA el poder de la creatividad».

El acto continuó con la intervención de Rodrigo Moreno, senior manager de Deloitte, que realizó una demostración práctica de cómo resuelve la IA una operación como la reserva de hotel, interactuando con una persona que no sigue en todo momento la linealidad del proceso.

Inteligencia Artificial y empresa

La IA es una tecnología madura que está revolucionando todos los ámbitos de la actividad humana: desde la vida cotidiana a la empresarial y laboral. Saber aprovechar las oportunidades que brinda, sin olvidar el componente ético y regulador, es el reto al que ahora se enfrentan las empresas que quieran implantar estas herramientas. Éstas fueron algunas de las ideas que surgieron en la mesa redonda que ocupó la parte central del Foro 1000 empresas. Sara Lorenzo, socia de consultoría tecnológica de Deloitte, fue la encargada de moderar este debate en el que participaron Bartomeu Matemales, director regional de Banco Sabadell; Gabriel Garcías, Data Science de Perfumes Club; Hans Lenz, Managing Director en Engels&Volkers, y Carlos Martínez, New Projects IT Manager for Europe Hyatt.

Sara Lorenzo quiso abrir el turno de debate preguntando a los participantes que compartieran su visión de la IA en sus empresas. Lorenzo asumió que parte del auditorio podría ser escéptico ante esta tecnología, pero recordó que «ha llegado para quedarse, tiene aplicabilidad y madurez».

Los participantes embastaron el coloquio centrándose en cuatro aspectos relevantes propuestos por Lorenzo: aplicación de la IA, su impacto en el negocio, el talento y la tecnología, y la ética de la IA .

Bartomeu Matemales fue el primero en intervenir reconociendo ser «el más analógico de la mesa», pero abierto a los cambios que conlleva la aplicación de las nuevas tecnologías. «La IA en nuestro sector se está implantando sobre todo en el análisis de datos y la prevención del fraude», comentó. Gabriel Garcías subrayó que sin duda, «tiene un impacto muy fuerte en todo el e-commerce», mientras que Hans Lenz reconoció que será de gran ayuda para saber lo que quieren sus clientes, aunque advirtió sobre los problemas a resolver para no contravenir la ley de protección de datos. Por su parte Carlos Martínez recalcó que para que sea «inteligencia» tiene que interactuar de otro modo, «sería un autómata».

Martínez coincidió que la tecnología puede llegar muy lejos, pero que la legislación ahora mismo no lo permite: «En hostelería va a ser muy complicado que la IA pueda hacer lo que queramos que haga, todo eso va a llegar pero va a tener que cambiar la ley», asumió. Matemales introdujo por primera vez en el debate la cuestión ética del uso de la IA y se preguntó: «¿quién tiene la responsabilidad sobre la decisión que toma la Inteligencia Artificial?». Garcías remarcó que «hay muchas cosas dentro de la IA, depende de lo que haga, si toma decisiones, por ejemplo, habrá que legislar. Por ejemplo, con el uso de Chap GPT puede haber un problema con los derechos de autor». Frente al fantasma de ser sustituidos por las máquinas y perder el empleo, Lenz afirmó que «el ser humano es insustituible». La Inteligencia Artificial puede aliviar los trabajos más pesados y repetitivos para que el talento de las personas se focalice en otras tareas. En definitiva, puede ser un facilitador para mejorar la atención al cliente.

Premios 1000 Empresas

La jornada finalizó con la primera entrega de los Premios 1000 Empresas. El primero en subir a recoger el galardón fue el presidente de Baleària, Adolfo Utor, distinguido como Empresario del Año. Utor recibió el galardón, una obra del ceramista Miquel Segura, de manos de Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca. Utor agradeció el reconocimiento en un año «muy especial» en el que la empresa cumple 25 años. Celebró que una empresa local como Baleària sea líder en un sector estratégico y que esté presente en todos los tráficos. Xavier March, CEO de Refinería Web recogió el premio a la Empresa Innovadora de manos de Vicente Rotger, consejero de Editora Balear. March también destacó que 2023 es un año clave para la empresa, que montó con solo 18 años y que ahora cumple dos décadas con proyectos más allá de nuestras fronteras. Por último, Bartomeu Matemales entregó el galardón de Empresa Familiar a Miguel Bordoy fundador y presidente de Trablisa quien agradeció la dedicación de su equipo humano y colaboradores. Finalmente, se sirvió un cóctel a los asistentes en las instalaciones del Club Diario de Mallorca.