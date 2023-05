Acampallengua 2023 en Mallorca: Música y cultura catalana y Vox

Ha quedado patente que «la lengua catalana está más viva que nunca» y los jóvenes seguirán asumiendo el derecho de su defensa. Primer balance de Joves de Mallorca per la Llengua tras dos días de gran afluencia de público al Acampallengua 2023, en sa Pobla. Estiman que han pasado por la localidad más de 7.000 participantes. Entre ellos hasta apareció un grupúsculo con un mensaje apocalíptico. «Vamos a finiquitar este aquelarre catalanista». Su autoría, de la extrema derecha.

Los candidatos de Vox presumieron ayer de «plantarse» frente donde estaban «hacinadas las tiendas de campaña» y lanzar su proclama: «Este será el último Acampallengua que se celebre en Mallorca si Vox gobierna en el Consell». Lo cierto es que los 1.200 acampados en las zonas habilitados por el consistorio pobler —con espacios para jóvenes y para familias— ni se enteraron de su presencia, al igual que los miles de participantes en los talleres y actividades que arrancaron ayer a las diez y media de la mañana.

Desde la organización de la trobada defienden el encuentro que es «100 % un acto cultural y musical» porque la defensa de «la cultura catalana no es un capricho», reivindica Pau Emili Muñoz, presidente de Joves per la Llengua. Las críticas de Vox se extienden al Govern y el Consell por «regalar» subvenciones para «promover una cultura y una lengua que no son las nuestras».

Tras once años sin Acampallengua, los organizadores se congratulan de su éxito. Solo a los conciertos del sábado, entre ellos el de Antònia Font, se acercaron unas 5.000 personas. Ayer se realizaron talleres y actividades a cargo de l’Agrupament Escola y Guia Sa Marjal, de sa Pobla, un torneo de truc y unb, además de una charla sobre derechos lingüísticos a cargo de Antoni Llabrés Fuster. La música la pusieron Rissaga i Ramallets y el grupo Cucorba.

«Estamos hartos» de que se den pasos «atrás», avisan desde Joves per la Llengua en un manifiesto final. Llaman a «avanzar, avanzar y avanzar» porque la defensa del catalán «no parará».