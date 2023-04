El numero dos de Prohens prefiere a VOX

Marga Prohens despierta un entusiasmo tan perfectamente descriptible que ofrece más alicientes cualquier número de su lista, donde la atribución de la confección a la candidata se efectúa con permiso de José María Rodríguez.

Toda Mallorca excepto el PP sabe que la única oportunidad de Prohens para gobernar pasa por Vox, con el sacrificio implícito de Jaime Martínez en Cort. La sumisión a la ultraderecha moderada justifica concesiones en el programa de los populares, pero colocar a un simpatizante del vecino y futuro socio de número dos suena excesivo.

Álex Sáenz de San Pedro, con perdón si se ha omitido algún apellido por error, es un ilustre politólogo desconocido, dada la calidad y densidad de reflexiones del estilo de «El Gobierno me dice ahora cómo he de repartir las tareas del hogar con mi mujer». Sobre todo, el subordinado de Prohens destinado a abrillantar su candidatura posa en sus redes sociales bajo un gigantesco letrero verde Abascal, al que adjunta el aforismo de que «Vox existe porque el PP no lo ha hecho bien». ¿Mejorará al darle un sueldo de diputado?

ASSP, porque con ese nombre no va a caber en ningún titular, barniza intelectualmente la lista. Lástima que no vaya de salida el Rafa Nadal que es primo carnal del auténtico campeón, ahora solo falta que el número dos imparta un cursillo acelerado a la plantilla: «No se dice PP, se dice Vox/PP».