Retraso para examinarse como conductor profesional: «El cabreo es general, es un carné difícil y caro y pierdes tiempo y dinero»

«Es complicado y caro acceder a este mundo laboral y hay mucha demanda por la falta conductores de camión y autobús», dice Rafael Carbonell, profesor de autoescuela. «Las empresas —continúa— están desesperadas porque no hay profesionales y vienen a buscarlos y ofrecen subvencionar parte del CAP» (Certificado de Aptitud Profesional, la formación obligatoria para poder dedicarse profesionalmente al transporte de mercancías y viajeros). Ese curso «vale 1.400 euros». Los alumnos «se desesperan» por la espera para hacer el examen de circulación por la falta de examinadores en la DGT, habiendo casos de gente que «ha dejado de trabajar y luego se encuentran con esta situación».

«El cabreo es general, es un carné difícil y caro», dice Sergio Puigros, repartidor de congelados de 27 años que está pendiente de hacer la prueba práctica. «Llevo dos meses. Es mucho tiempo de espera».

El joven, padre de dos hijas, empezó en septiembre de 2022 con su formación. Está sacándose el carné de camión y luego seguirá con el de autobús. Su plan es trabajar en Emaya o la EMT «para tener calidad de vida» porque llevando mercancías o un autobús turístico «te aseguran seis o siete meses» de trabajo.

«Empecé en octubre, daba por hecho que me iba a dar tiempo» a llevar un ‘transfer’», dice una aspirante

Mientras tanto, lleva «por lo memos 2.200 euros» gastados en la autoescuela. «Sin contar los 180 euros» que guarda para hacer tres clases prácticas cuando sepa la fecha del examen de circulación. «Pierdes tiempo y dinero», critica. «Conozco a varios que dejaron de trabajar para centrarse en esto» porque «conlleva esfuerzo mental y económico».

«Quiero cambiarme de trabajo para optar a una mejora salarial y ya me están esperando en otro para trabajar en turismo con un microbus haciendo transfers en el aeropuerto». M.C.P., de 45 años, guarda el anonimato para que no sepan en su empresa actual sus planes. Esta trabajadora empezó en octubre en la autoescuela. «Inviertes dinero en el CAP, el examen teórico y las prácticas y ves que cada día te preguntan sobre cuándo vas a estar lista». En febrero hizo el examen en circuito cerrado y «para el de circulación no tengo fecha. Es lo que me desespera». Además, se ha estado trasladando desde el norte de la isla a Palma para acudir a la autoescuela. «Causa mucha frustración».