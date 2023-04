¿Cómo surge la creación de Urbanitae?

Urbanitae surge en 2017 con la finalidad de democratizar la inversión inmobiliaria y de que cualquier pequeño ahorrador pueda invertir en proyectos inmobiliarios. Lo promueven profesionales que provienen del sector Fintech, tecnológico, financiero e inmobiliario.

¿A quién va dirigido Urbanitae? ¿Es necesario una aportación mínima para convertirse en inversor?

Va dirigido a todo ahorrador que quiera tener acceso a la inversión inmobiliaria o que busque una forma de sacar partido a sus ahorros sin correr demasiados riesgos. Para empezar a invertir basta con registrarse en la web: el mínimo para invertir en un proyecto son 500 euros.

¿Qué diferencias ofrece Urbanitae respecto al servicio de una entidad banquera?

Respecto a la parte inversora, no es comparable. De hecho, muchos inversores acuden a Urbanitae buscando la rentabilidad que no ofrecen los depósitos bancarios y la estabilidad de un sector como el inmobiliario. Respecto a los promotores, llegamos donde los bancos no llegan y aportamos un plus de agilidad y flexibilidad.

¿Con cuántos proyectos a financiar cuentan en Balears? ¿Qué tipo de proyectos son?

Hasta la fecha hemos financiado siete proyectos en Balears, por un volumen superior a 15 millones de euros. Son proyectos de promoción de viviendas de obra nueva, donde nuestros inversores co-invierten con el promotor o bien le conceden un préstamo. Actualmente tenemos proyectos en Sant Antoni, Santa Eulària, Pollença, Sant Joan y Fornells. Y acabamos de devolver un proyecto en el municipio de Es Mercadal.

¿Qué características se requiere para financiar el proyecto?

Buscamos ante todo, promotores con los que nos sintamos cómodos como socios. Que tengan buena reputación y una trayectoria probada. Estamos poniendo en sus manos el capital de nuestros inversores y exigimos profesionalidad y fiabilidad. En cuanto al proyecto, que el binomio riesgo-retorno esté bien equilibrado. A ser posible, que tengan licencia y un cierto nivel de preventas.

¿La población balear, por lo general, tiene sagre y mente inversora?

Nuestra experiencia así lo demuestra. Trabajamos con promotores locales de mente muy emprendedora y, desde luego, nuestros proyectos en las Islas han tenido muy buena acogida por parte de los inversores. Es una región en la que nos sentimos cómodos.

¿Cuánto tiempo llevan en Balears y qué tipo de aceptación o feedback están recibiendo?

Financiamos nuestro primer proyecto en Sant Josep en enero de 2021. Ya hemos devuelto dos proyectos en Balears. Hace dos años que empezamos a invertir aquí y hemos tenido propuestas de empresarios locales para hacer acuerdos estables a largo plazo en Balears. Y cada vez nos están llegando más proyectos para invertir aquí. Balears es ya la tercera comunidad donde más volumen hemos financiado y está llamado a ser uno de nuestros destinos principales de inversión.

¿Qué beneficios tiene tanto para un inversor como para un proyecto a financiar?

Para el inversor, la ventaja más clara es acceder a rentabilidades que antes estaban fuera de su alcance y con un nivel de riesgo moderado. A ello se suma el hecho de que Urbanitae da seguimiento constante a todos los proyectos. Hay una gestión activa de las inversiones. Para el promotor, la flexibilidad y rapidez con la que levantamos los fondos. E, indudablemente, aportamos experiencia, ya que llevamos cuatro años operando con licencia de la CNMVy contamos con cerca de 60 inversiones vivas en toda España.

Las operaciones financieras, a través de espacios y puntos de encuentro como Urbanitae, ¿son el futuro del modelo económico?

Desde luego, el crowdfunding inmobiliario es un modelo que ha venido para quedarse. Nuestro modelo quita dos o tres capas de gestión al estándar clásico de inversión a través de fondos de pensiones y fondos de inversión. La gente invierte en algo que puede entender, dar seguimiento e incluso visitar.

¿Qué garantías para obtener rentabilidad tienen los inversores?

En los proyectos de equity, son proyectos a riesgo: establecemos hipótesis de negocio conservadoras y las contrastamos externamente. En los proyectos de deuda, siempre tomamos garantía hipotecaria de primer rango, con ratios de cobertura holgados. En todo caso, siempre nos cercioramos de que el valor inmobiliario del activo subyacente cubra la inversión.

¿Qué riesgos, si los hay, corre un inversor? ¿Qué tipo de seguridad ofrece Urbanitae?

Como en toda inversión, existen riesgos. Con Urbanitae, el riesgo principal es que el negocio promotor no salga según lo esperado: en esencia, que haya retrasos en la obtención de la licencia, que los costes de construcción suban o que haya que rebajar los precios de venta. La seguridad la ofrecemos a través de la gestión activa en los proyectos de equity y a través de las garantías reales en los proyectos de deuda.

La volatilidad de la bolsa, especialmente en esta última semana, ¿afecta a los inversores que apuestan por Urbanitae?

Una de las fortalezas del sector inmobiliario es, justamente, su baja correlación con los mercados. Si acaso, la incertidumbre afecta positivamente. Recogemos mucho inversor que no entiende dicha volatilidad y desconfía de la Bolsa.