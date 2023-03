El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha anulado el despido de un profesor de la Escola Superior d'Art Dramàtic (ESADIB) por acoso sexual a varias alumnas porque no se le dio la opción de defenderse. La sala de lo social ha declarado improcedente la extinción del contrato y obliga al Govern ha readmitirlo o pagarle una indemnización de 64.178 euros. La Fiscalía acabó archivando las diligencias penales contra el docente por el presunto acoso y el tribunal concluye que las acusaciones eran "genéricas". La sala de lo social carga contra el centro por no disponer en 2021 de un protocolo de actuación para casos de acoso sexual, hecho que considera "de dificil comprensión", y considera "inexplicable y de difícil justificación" que el profesor, representado por la abogada Isabel Ripoll, fuera despedido "sin haber sido escuchado previamente" pese a la gravedad de las imputaciones.

El docente, que impartía clases desde el año 2007, fue acusado por un compañero en diciembre de 2020 ante la jefa de estudios de acosar a una alumna. La dirección abrió una investigación y 56 alumnas firmaron semanas después un documento en el que se recogían 16 testimonios con diversos episodios de acoso sexual. Inspección Educativo y el Institut Balear de la Dona elaboraron informes sobre el caso y el 30 de marzo de 2021 el patronato de la fundación que dirige la ESADIB acordó el despido disciplinario del docente.

El caso llegó por un lado a la Fiscalía, que acabó archivándolo sin remitirlo a los juzgados al no apreciar indicios de delito, y por otro a un juzgado de lo social, que avaló el despido del profesor. La sala de lo social del TSJB ha revocado ahora esa decisión y ha considerado que el despido fue improcedente. El tribunal considera que en el procedimiento se vulneraron los derechos fundamentales del profesor porque no se le dio opción de presentar ninguna alegación ante las graves acusaciones. "Nos llama la atención que dos organismos técnicos y de carácter preventivo en materia de acoso, como son el Servicio de Inspección Educativa y el Institut Balear de la Dona, hayan emitido sus respectivos informes en términos tan concluyentes, dando por acreditados y constatados los hechos y comportamientos denunciandos sin disponer de la versión o las alegaciones del denunciado", señala la sentencia. El TSJB entienden que esta falta de audiencia ha determinado que "la investigación previa al despido no reuna las garantías establecidas en el Acuerdo Marco de la Unión Europea en materia de acoso y violencia en el trabajo.