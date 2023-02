La ONCE presentó ayer a la presidenta del Consejo Territorial en Balears, Alejandra Luque Tejada, y al delegado territorial, José Antonio Toledo Doña, que ocuparán sus respectivos cargos durante los próximos cuatro años, tras salir elegidos en las elecciones de la organización del pasado diciembre.

En las islas votaron un total de 796 personas ciegas afiliadas a la ONCE, el 68,27 % del total en Baleares, según detalló la organización en un comunicado.

Afiliada a la ONCE desde 1995, Alejandra Luque Tejada (Barcelona 1964) es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y está formada en Capacitación Pedagógica por la UIB. En 2015 pasó a ser responsable del área de Servicios Sociales de la ONCE en la comunidad. Por su parte, José Antonio Toledo Doña (Jerez, 1966), afiliado a la ONCE desde 1981, tiene formación en Gestión por Objetivos y Trabajo en Equipo. En 2015 pasó a ser subdelegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.