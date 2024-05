Unos doscientos aficionados y autoridades homenajean al Palma Futsal en el Consolat de Mar

El Govern balear recibió la tarde de este lunes en el Consolat de Mar a los jugadores, técnicos y directivos del Palma Futsal, que este domingo se proclamaron por segunda vez campeones de la UEFA Champions League en Armenia tras derrotar por 5-1 al Barça.

La expedición del equipo mallorquín aterrizó este mediodía en Palma, tras salir esta pasada madrugada de Armenia, en un vuelo que hizo escala en Viena y fue recibida en Son Sant Joan por varias decenas de aficionados.

-- Así han recibido los aficionados del Palma Futsal a los campeones

Jugadores del Palma Futsal en el autobús descapotable en el que han llegado al Consolat / Palma Futsal

La alegría venció al cansancio en el autobús descapotable

El cielo de Ciutat se encapotó y chispeaban algunas gotas de lluvia sobre el trofeo de la primera Champions League que el Palma Futsal ganó doce meses atrás y que aguardaba, sobre el escenario puesto en el patio de la sede del Govern, la compañía de la última conquista.

Pasaban cinco minutos sobre la hora prevista de las seis de la tarde cuando el autobús descapotable, que había salido de Son Moix media hora antes con plantilla, cuerpo técnico, trabajadores del club y patrocinadores, aparcó frente al Consolat.

Recibidos por dos centenares de aficionados y autoridades, bajaron uno por uno los héroes de Ereván con rostro cansado por el largo viaje, pero la adrenalina del momento lo disimulaba.

Las imágenes de la recepción al Palma Futsal en el Consolat de Mar / D.M.

El último en abandonar el vehículo fue Carlos Barrón, capitán del Palma Futsal, que portaba la copa y se la ofreció, por este orden, a la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell, Llorenç Galmés y el presidente de la Balear de fútbol (FFIB), Pep Sansó; que aguardaban en la entrada al Consolat.

El acto abierto al público, que coreó el "campeones, campeones", estuvo amenizado por el maestro de ceremonias Jaume Colombàs y la música de Pau FM Dj, que fueron llamando uno a uno, por orden de dorsales, a los jugadores al escenario hasta que el entrenador Antonio Vadillo posó la segunda Liga de Campeones junto a la de 2023 por primera vez.

La euforia fue en aumento cuando, antes de los parlamentos, Jaume Anglada interpretó el himno del Palma Futsal al que le modificó la letra al final para describir la gesta vivida el pasado fin de semana en Ereván, al que le acompañaron los jugadores cantando y con bailes.

El acto tomó un aire más solemne en el turno de palabras, por este orden, de la presidenta Prohens, el director general del Palma Futsal, José Tirado; el entrenador Antonio Vadillo, además del portero y capitán Carlos Barrón.

El sueño de Miquel Jaume

"Esto es el Palma Futsal, como dice José Tirado", inició Prohens su discurso. Y añadió que "es más que un club y sus colores nos unen a todos, sois el equipo de esta tierra".

"No podemos acostumbrarnos a esto, pero tampoco podemos olvidar el sueño de Miquel Jaume. Solo el tiempo hará justicia con este equipo, porque todavía no está todo escrito y habéis llegado hasta aquí sin cambiar vuestra esencia", manifestó la presidenta.

"Nadie daba un duro por nosotros"

Tirado recogió el guante de Prohens y confesó que, cuando era un niño, "soñaba con esto y poder disfrutarlo aquí con mi gente".

El mandatario reivindicó que el Palma Futsal "tiene en sus vitrinas dos trofeos que quiere toda Europa y medio mundo, pero lo más importante lo tenemos aquí delante y sois vosotros", en referencia a su afición.

"Hemos notado vuestro empuje a 5.000 kilómetros desde Armenia. Nadie daba un duro por nosotros y yo también tenía mis dudas. Pero vamos a seguir soñando para volver y, si tardamos mucho, seguiremos peleando y por volver aquí", finalizó el director general.

La afonía de Vadillo

El entrenador, que se dejó la garganta dando instrucciones apenas 24 horas antes a sus jugadores durante la final, todavía arrastraba algo de afonía delante del micrófono.

"Estos jugadores nos han hecho ser eternos en este año en que hemos logrado tres títulos, pero les pido un último esfuerzo en la Liga para luchar por ganarla", pronunció Vadillo arrancando los aplausos de los entusiastas agolpados frente al escenario.

El turno de Carlos Barrón fue el más animado. "Es muy difícil ganar estas dos copas seguidas. El deporte es una montaña rusa y nunca lo imaginé", pronunció el capitán antes de ser interrumpido por los aficionados que le gritaban "Carlos, quédate".

A lo que Tirado tomó la palabra y dijo que el portero "llevaba 33 penaltis sin haber parado ninguno, menos mal que estuvo acertado cuando tocaba", provocando las risas de los presentes.

No hubo manteo a Prohens

Acto seguido sonó el tradicional 'We are the champions' y saltó, como en el Demirchyan Arena el día anterior, el confeti dorado sobre los campeones.

A diferencia de la celebración de la Copa Intercontinental en diciembre, esta vez los futbolistas no mantearon a la presidenta Prohens antes de las fotos de familia protocolarias.