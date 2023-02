El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, rechaza que la denominada ley de “solo sí es sí” beneficie a un hombre que fue condenado en la Audiencia de Palma, por la violación de su sobrina menor de edad. El acusado fue sentenciado a doce años de prisión. Se le declaró culpable de un delito de agresión sexual, con la agravante de prevalecimiento de una relación de superioridad. A pesar de que la defensa sostuvo que con la nueva ley la pena a imponer a este acusado quedaría reducida a siete años de prisión, frente a los doce que le impuso el tribunal de la Audiencia de Palma, el Supremo sostiene que la sanción por los hechos cometidos tendrían un castigo aún mayor, ya que la condena se establecería en doce años y seis meses de cárcel. Por ello no se le aplica esta modificación del código penal, ya que en este caso no solo no beneficia a este acusado, sino que incluso le perjudicaría.

Este acusado, de 53 años de edad, fue condenado por unos hechos que ocurrieron el día 10 de noviembre del año 2014.Por la tarde el hombre recogió a su sobrina, de 14 años, con quien mantenía en ese momento un especial vínculo afectivo. Acordaron que irían a buscar caracoles y se desplazaron a una finca de Pollença. El TSJB sentencia que la ley del ‘solo sí es sí’ «minusvalora» las penas por violación Mas tarde, tío y sobrina se dirigieron a otra finca propiedad de los padres de la menor. Entraron en la vivienda y se sentaron en el sofá. El acusado, según se declaró probado en el juicio, le mostró a la menor una película pornográfica a través de su teléfono móvil. A continuación comenzó a masturbarse en presencia de su sobrina, que se puso de pie para marcharse. Sin embargo, su tío se lo impidió. Le bajó los pantalones y la empujó contra el sofá. A continuación se lanzó sobre la niña, le sujetó con fuerza por las muñecas y la violó. La menor contó los hechos en el instituto, que comunicó lo ocurrido a la madre. En un momento determinado del proceso la menor reconoció que se había inventado los hechos, pero no respondía a la realidad, sino al acuerdo familiar para retirar la denuncia. Este desmentido, finalmente, no se tuvo en cuenta por los jueces, que declararon que la violación se había producido y se condenó al agresor. La sentencia señala que la chica, que ya es menor de edad, ha sufrido graves consecuencias psicológicas e incluso días después de los hechos protagonizó un intento de autolesionarse. El acusado siempre ha negado los hechos y ha intentado desacreditar a su sobrina, afirmando que le denunció por violación porque no quiso comprarle una moto. Sin embargo, los jueces han dado mucha más credibilidad a la declaración de la víctima que a la versión del acusado. Se trata de la segunda resolución dictada recientemente por el Supremo, que afecta a acusados condenados en Mallorca, en la que se rechaza aplicar la modificación del código penal, al ser más perjudicial para el reo.