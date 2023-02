El equipo GIREcan, del que forma parte el bombero de Palma Toni Jaume, se dispone hoy a regresar a España tras cuatro días participando en las tareas de búsqueda de supervivientes de la zona de Turquía devastada por los terremotos del pasado lunes. Una vez sobrepasado ampliamente el límite de 76 horas, que se considera crucial para rescatar a personas sepultadas con vida, Toni Jaume lo resumía así: «En muchos casos ya han declinado nuestra ayuda, así que volvemos a España».

El equipo de la organización GIREcan, integrado por diecisiete bomberos y dos perros adiestrados en la búsqueda de personas, inició los trabajos de rescate en la ciudad de Islayie, donde estuvieron rastreando entre las ruinas de varios edificios colapsados donde había esperanzas de encontrar a supervivientes. El sábado fueron trasladados al pueblo de Kirkhan, a unos treinta kilómetros de la frontera con Siria. «Es una zona militarizada, y aunque hemos trabajado con muy buen ambiente con las autoridades locales, se nota mucho la tensión».

Jaume explica que han intentado ser muy respetuosos con las costumbres locales. «Entre la ruinas ha aparecido un Corán, y nos han pedido que no lo tocáramos. Ellos lo han sacado con mucho respeto». El bombero de Palma no ocultaba su «frustración» por no haber podido rescatar supervivientes, una vez que las posibilidades de hallar gente con vida se disipan por el largo tiempo transcurrido tras los seísmos.