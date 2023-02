El conseller de Educación, Martí March, ha respondido hoy a las quejas de los sindicatos docentes, que han anunciado movilizaciones y han acusado a la Conselleria de "parálisis negociadora" en la mejora de sus condiciones sociolaborales. March ha replicado a los reproches de los sindicatos ("ni indiferente ni inmóvil, esta conselleria está negociando con Hacienda y Presidencia el segundo Acuerdo Marco") y les ha pedido "prudencia y mantener un clima de confianza y respeto". Ha considerado que decir que se ha "maltratado a los docentes" es algo que "habría que matizar muchísimo".

Así ha contestado March a los sindicatos de la enseñanza pública, que ayer registraron una batería de reivindicaciones y anunciaron una concentración el próximo día 22 al entender, en palabras de la Junta de Personal Docente no Universitario, que "Educación no ha puesto en marcha ninguna mejora sociolaboral en toda la legislatura". El conseller ha contestado recordando que en las dos últimas legislaturas el sistema educativo ha sumado 2.500 profesores más, un incremento "inédito", que se han convocado oposiciones para estabilizar plantillas y que se han ido desplegando las medidas pactadas en 2015 en el primer Acuerdo Marco, del que solo ha quedado un punto sin cumplir :la reducción de horas lectivas en Secundaria, que ha bajado hasta las 19 horas y no hasta las 18 como se acordó, ha reconocido el conseller que ha anunciado que en el segundo Acuerdo Marco en el que están trabajando se contempla llegar hasta esa carga lectiva.

La carrera profesional docente

Educación presentó a los sindicatos en noviembre el borrador de ese segundo Acuerdo Marco y el conseller ha negado que desde entonces la Conselleria no haya hecho nada. Ha asegurado que se han mantenido reuniones bilaterales con los sindicatos y ha razonado que se ha tenido que esperar a que pasaran las elecciones sindicales para volver a convocar la mesa sectorial. Además, ha explicado que Educación ha estado negociando, y sigue haciéndolo, con Hacienda y Presidencia.

Martí March ha recordado que su propuesta incluye un punto de gran impacto para las arcas públicas y para los profesionales de la enseñanza: la carrera profesional docente, que no ofrece ninguna comunidad autónoma. Baleares sería pionera en cumplir con este punto que está previsto en la LOMLOE. El Acuerdo Marco, ha indicado, requiere de un importante compromiso presupuestario, con lo que Educación "no puede decidirlo unilateralmente" y ha de negociarlo con Hacienda y Presidencia. "Queremos hacer un trabajo serio y riguroso para garantizar la continuidad del acuerdo en el tiempo", ha concluido.

Los socios del PSIB, MÉS y Podemos, secundan a los sindicatos

El conseller se ha referido en todo momento a las acusaciones de los sindicatos y no se ha pronunciado sobre las declaraciones hechas por los socios del PSIB en el Govern, MÉS y Podemos, que ayer reaccionaron rápidamente a las quejas de los docentes, hicieron suyas sus reivindicaciones y azuzaron a March para que convocara una reunión de urgencia y retomara las negociaciones.