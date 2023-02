Los sindicatos de la enseñanza pública se movilizan: han convocado una primera protesta el día 22 frente al Consolat de Mar y no descartan ir a la huelga para exigir una mejora de sus condiciones sociolaborales: "Educación no ha puesto en marcha ninguna mejora en toda la legislatura", aseguran. Dicen sentirse discriminados frente a otros trabajadores públicos que sí están pactando avances mientras ellos, denuncian, siguen esperando desde hace tres meses que se retome la negociación del segundo Acuerdo Marco que se inició en noviembre y que desde entonces no se ha vuelto a retomar.

Relacionadas Unos 200 docentes piden aplazar la LOMLOE frente al Parlament