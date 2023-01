Salud admite que no exige el catalán para atraer a más médicos y enfermeras

El Servei de Salut justificó ayer que no se haya exigido el conocimiento de la lengua catalana a los médicos y enfermeras que participan en el proceso para reducir la contratación temporal entre los trabajadores públicos que ha impulsado en todo este país la Unión Europea alegando que deben hacer más atractivas las ofertas para trabajar en Baleares y admitiendo de forma implícita que el conocimiento de la lengua propia de las islas podría desincentivar la llegada de nuevos profesionales sanitarios.

Fuentes de esta empresa pública abundaron que las mejoras laborales y salariales pactadas con sus trabajadores en la mesa sectorial del pasado día 22 de diciembre, de tal magnitud que el presidente del sindicato médico (Simebal) admitió que les había tocado «el Gordo sanitario», eran otra de las medidas puestas en marcha para conseguir que estas islas sean más atractivas para estas dos categorías profesionales.

El Servei de Salut advirtió además que este proceso para reducir los contratos interinos y temporales entre el funcionariado de este país no solo ha sido promovido por la UE si no que su incumplimiento podría tener como consecuencia que no llegaran a Baleares fondos económicos procedentes de la Unión Europea.

Advertían de esta manera que los contenciosos administrativos que han anunciado que interpondrán tanto la Obra Cultural Balears (OCB) como el sindicato STEI por haber excluido a médicos y enfermeras de acreditar el conocimiento del catalán en este proceso de consolidación de empleo público podrían trastocar los plazos marcados por la UE y que de ello se derivara la pérdida de los citados fondos.

Pérdida de fondos europeos

Desde el Servei de Salut recordaron que todas las plazas públicas que se convertirán en fijas tras los concursos de méritos y los concursos oposición ya establecidos deberán estar ocupadas por sus nuevos titulares con la fecha límite del 1 de enero de 2025 y que el incumplimiento del plazo por los citados recursos o las medidas cautelares que estos originen podría provocar la pérdida de los fondos comunitarios.

IB-Salut también justificó la no exigencia del catalán en las especiales características de los médicos que trabajan en esta comunidad autónoma.

Así, estimó que tan solo tres de cada diez facultativos de las islas son originarios de ellas, tienen arraigo y no precisan ser fidelizados con incentivos económicos o eximiéndoles del conocimiento del catalán.

Del 70% restante, un 40% son penínsulares y el resto extranjeros, fundamentalmente de Argentina, Cuba, Venezuela y, últimamente, de Colombia, añadieron. Sobre el origen de los médicos penínsulares señalaron que mayoritariamente procedían de Cataluña, Valencia y Andalucía.

Con estos datos, el Servei de Salut pretendía justificar que buena parte del colectivo médico debe ser atraído ofreciéndole contratos de larga duración bien remunerados y sin exigirles que acrediten ningún nivel de catalán como sí se hace con el resto de categorías profesionales que trabajan en la sanidad pública (celadores, administrativos...).

Y también alegó que esta situación se hará más crítica en la próxima década. No obstante, sus cuentas se centran en 2025 cuando señalaron que se jubilarán entre 430 y 490 facultativos que no saben cómo van a reponer y en lo que ya estarían trabajando con las citadas mejoras salariales y con propuestas para retrasar su edad de jubilación.

También explicaron que están trabajando con los médicos residentes en periodo de formación intentando obtener de ellos el compromiso de que se quedarán en las islas al completar su especialización con entrevistas personales que comienzan un año antes de que esta concluya.

Pese a que este proceso de consolidación de empleo está limitado a aquellas plazas ocupadas en los últimos seis años por contratos interinos o temporales, el Servei de Salut descartó que las ocuparan una misma persona a la que, tras ese periodo de tiempo, no sería un drama requerirle un nivel B de catalán para obtener un empleo de por vida.

Recordaron que a este proceso se pueden presentar trabajadores de todo el país y que exigirles la acreditación del conocimiento idiomático en diferido sería contraproducente toda vez que a los dos años de haber tomado posesión de la plaza podrían pedir un traslado a sus comunidades de origen perpetuando el déficit de médicos en Baleares.