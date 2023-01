El Govern de Baleares eximirá de tener el nivel de catalán a 9.000 médicos y enfermeras

La consellera de Salud, Patricia Gómez, afirmó ayer que en total se han presentado más de 9.000 solicitudes de médicos y enfermeras para conseguir una plaza fija en la sanidad pública de Balears en el proceso de estabilización de empleados públicos interinos. Ello significa que estos más de 9.000 sanitarios están exentos de acreditar el nivel de catalán, ya que las bases de la convocatoria se les exonera bajo el argumento de que hay déficit de plazas, medida que ha provocado una guerra abierta entre Més y el PSOE y con recursos de la Obra Cultura Balear (OCB) y el sindicato Stei al considerar que se incumple la normativa vigente.

Patricia Gómez aseguró también ayer que «el proceso de estabilización debía estar aprobado antes de finales de año y el plazo de presentación se cerró el pasado lunes, por consiguiente en estos momentos no se puede volver atrás». La consellera de Salud se mostró abierta a introducir «medidas de acompañamiento para que estos sanitarios que no conozcan el catalán lo aprendan y puedan sacarse el B2 para garantizar el derecho de la gente a ser atendida en catalán». Sin embargo en ningún momento apostó para que sea un requisito.

El IB-Salut está evaluando las 9.000 solicitudes de médicos y enfermeras que les llegaron hasta el lunes para conocer qué nivel de catalán tienen. Según la consellera Gómez, ello les servirá para poner en marcha las medidas de acompañamiento mediante cursos para que puedan atender a los pacientes que se dirijan a ellos en catalán. Gómez aseguró que en los últimos años 800 sanitarios han realizado cursos de capacitación de la lengua propia de Baleares.

Sobre el enfrentamiento con Més, la consellera Gómez aseguró que «seguimos hablando y negociando para conseguir el máximo consenso». Se mostró abierta a impulsar futuras normativas y reconoció que el conflicto puede acabar en los tribunales a raíz de los recursos de la OCB y el Stei.

La batalla normativa

La consellera justificó la exoneración especial a médicos y enfermeras. Recordó que el decreto de 2016 donde se daban dos años para acreditar el requisito lingüístico fue anulado por la justicia sin entrar en el fondo, ya que sentenció que la regulación debía hacerse con una ley, no mediante un decreto. Por ello, en el caso de los sanitarios han utilizado la ley de Función Pública que permite la exoneración del catalán en las categorías con déficit de personal en base a un informe del IB-Salut: «Debemos acoger a médicos y enfermeras de otras comunidades y de otros países para poder cubrir las necesidades, llamamos a la gente de forma personal para cubrir plazas», indicó ayer Gómez en declaraciones a los medios.

No obstante, la Obra Cultura Balear (OCB), Més y el Stei consideran que este argumento no tiene fundamento. Mantienen en sus recursos que el decreto de estabilización de los funcionarios, aprobado en junio de este año, contempla la moratoria de dos años para acreditar el nivel de catalán y es una norma posterior a la ley de Función, que en caso de discrepancia prevalece. Añaden en los recursos que ello es un agravio comparativo con el resto de categorías de funcionarios que se presentan al proceso de estabilización y sí deberán acreditar el nivel de catalán en un periodo de dos años. También argumentan que la estabilización son empleados públicos que ya están en activo y, por consiguiente, no se puede hablar de déficit de personal cuando ya están trabajando en la sanidad pública.

Sin embargo, desde el Govern desmontan esta teoría apuntando que el proceso de estabilización de interinos lo que intenta estabilizar son plazas, no personas. Las mismas fuentes del Ejecutivo aseguraron que están «muy tranquilos» por los recursos y que cuentan con el aval de los servicios jurídicos del Govern para exonerar el catalán a los sanitarios.