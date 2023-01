La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha negado esta mañana que exista una crisis de Pacto por la exoneración del catalán a los sanitarios. Armengol, tras el Consell de Govern celebrado en Formentera, ha reiterado que "se cumple con la normativa vigente" y con sus palabras ha dejado claro que no piensa dar marcha atrás en eximir del requisito de catalán a médicos y enfermeras, como le exigen Més, Podemos, la Obra Cultura Balear (OCB) el sindicato Stei o la Universitat de les Illes Balears (UIB). "Existe un gran déficit de profesionales sanitarios en toda España y la Ley de Normalización Lingüística modificada en 2016 permite excepcionar en estos casos, por tanto reitero que cumplimos con la normativa vigente".

La presidenta ha recordado que durante la época del PP se eliminó el requisito de catalán en la administración pública y en 2016, su Govern lo volvió garantizar. En este sentido ha apuntado que lo que "necesitamos es estabilizar plazas de sanitarios" y ha recordado que "el proceso se inicio el mes de junio y ya está finalizado", lo que indica que para el Govern no hay marcha atrás. Francina Armengol ha afirmado sobre esta cuestión que tienen dos premisas básicas: "En primer lugar que tengamos los profesionales sanitarios para garantizar la salud de la ciudadanía, ya que la salud es lo primero de todo. En segundo lugar y también muy importante, debemos garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas y en ello estamos trabajando".

Respecto a si existe una crisis en el Govern por la desavenencias en el seno del Pacto por el catalán, Armengol lo ha negado: "Acabamos de hacer un consell de Govern en Formentera y ni hay ninguna crisis. Trabajamos con nuestros socios y con la entidades históricas que defienden la normalización lingüística en garantizar el derecho a los ciudadanos a utilizar las dos lenguas y en este caso se debe proteger el catalán que es la lengua minoritaria". La presidenta del Govern también ha vuelto a hablar de las "medidas de acompañamiento" que ha puesto en marcha la conselleria de Salud con la realización de cursos de catalán a los que han asistido unos 1.000 sanitarios.

Consell Social de la Llengua Catalana

Por otra parte, hay que recordar que Francina Armengol ha convocado para el próximo miércoles a las 18:30 horas el Consell Social de la Llengua Catalana, órgano de asesoramiento del Govern integrado por lingüistas de prestigio que ya le han reclamado una "rectificación" y que en caso de que no se produzca consideran que no tiene sentido su función en el citado Consell Social. La presidenta ha incluido once puntos a tratar en esta reunión y ha dejado para el final el del catalán en la sanidad, decisión que desde la OCB han criticado y han pedido una reunión monográfica. OCB y Stei presentarán, seguramente la próxima semana, recursos contenciosos administrativos contra el IB-Salut ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Además, ya han anunciado que solicitarán medidas cautelares de que se suspenda el proceso de estabilización hasta que se aclare si es perceptivo exigir el requisito de catalán a médicos y enfermeras.