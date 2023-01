Francina Armengol: «No me gustaría que mis hijos vivieran un gobierno de PP y Vox»

¿La reciente cumbre con la Comunidad Valenciana es un aviso a navegantes para otros barones como Javier Lambán o Emiliano García Page?

Nunca he entendido España desde la confrontación entre territorios. Nosotros entendemos el país con la colaboración. Siempre nos hemos juntado con aquellas regiones con las que compartimos lengua, cultura e historia, pero también intereses económicos. Con Cataluña, Valencia y Murcia, si quisiera, somos un corredor económico muy potente. También tenemos muy buena relación con Canarias y trabajamos juntos. España se ha gobernado siempre desde el centralismo. Pensar que el país es lo que hay desde la M-30 hacia adentro es un gran error político, económico y mediático. Madrid no es España, es mucho más plural y diversa. Por ello reivindicamos el peso de la periferia para compensar algunas decisiones que tienen una mirada muy estrecha.

¿Acierta Pedro Sánchez con la reforma del Código Penal para afrontar el conflicto en Cataluña?

El Gobierno ha sido valiente y coherente. Un problema político se resuelve desde la política, no con la justicia. Debemos aprender que cuando un Estatuto de Autonomía como el catalán pasa por un referéndum y se acaba impugnado tiene unas problemáticas graves porque desvaloriza el voto de la gente. Cataluña ha vivido una situación de división y crispación que ahora es menor. Ser capaz de entender el problema y trabajar juntos para solucionarlo dentro del margen de la ley, que es lo que ha hecho el Gobierno con los partidos independentistas, es la vía adecuada para la solución. Cuando estaba Mariano Rajoy había mucha más crispación, menos paz social y hubo una Declaración Unilateral de Independencia además de un referéndum ilegal. Cuando gobierna la derecha es cuando más votantes independentistas hay.

¿Vislumbra una posible coalición entre PP y Vox?

El PP ha demostrado que tiene muchas ganas de gobernar pero no sabemos para qué. Nadie dice qué quieren hacer. Solo sabemos que están en contra de todo lo que hemos hecho: en contra de las leyes de Turismo y Educación, de la garantía de la sanidad universal, de luchar contra el cambio climático, de la política de vivienda pública, de la movilidad, de las medidas que hemos tomado para ayudar a empresas y trabajadores, de la ley del aborto o de la reforma laboral que ha sido extraordinaria para las islas. En Balears les hemos visto gobernar con mayoría absoluta y donde había personas que ahora están en Vox. Basta recordar lo que hicieron en sanidad o educación. Si además le añades la extrema derecha, que tiene lagunas democráticas importantes, es una situación que no me gustaría vivir ni que la vivieran mis hijos por los valores que se pueden perder. Los gobiernos de Madrid y Castilla y León, que funcionan ambos con Vox, no han conseguido aprobar ni un presupuesto. La inestabilidad, la falta de rigor y la falta de compromiso son absolutos. En cambio sí agradezco a El Pi y Ciudadanos su compromiso y su oposición propositiva en el Pacto por la Competitividad. PP y Vox no han querido pactar absolutamente nada.

¿Qué sintió cuando Marga Prohens se presentó en sociedad como líder del PP con una foto ante el Hat Bar?

Seré sincera: hay gente que se define a sí misma, no la definiré yo. El PP tiene una falta de alternativa y de solidez. No ha sido capaz de retomar ese partido de derechas que podía tener un apoyo electoral transversal y amplio, con una estructura fuerte de partido. La aparición de Vox les tiene acomplejados y acaban copiando su discurso. El partido en Balears no tiene identidad propia, están entregados a quien lidera a nivel estatal y a unos postulados de extrema derecha. Da igual que sea Feijóo o Díaz Ayuso. Durante estos años me ha tocado Bauzá, Company y ahora Prohens, pero no veo diferencias porque siguen con un partido poco estructurado y sin proyecto. Hay mucha gente que les ha votado y que esperaban que en una pandemia tan dura el PP no estuviera en el ‘cuanto peor, mejor’.