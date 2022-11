12:10

Pregunta el fiscal Tomás Herranz por la relación de 'El Ico' con Ángel Ávila, uno de los empresarios personados como acusación particular al que ha dicho conocer al inicio de su declaración. "No me acuerdo bien, creo que es un policía municipal", dice. "Es que no quiero mentir, por los apellidos no me acuerdo".