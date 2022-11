Un agente de la Policía Local de Palma ha denunciado hoy en el juicio que siete actas que levantó contra negocios de Cursach por diversas irregularidades "desaparecieron" en el cuartel de la Playa de Palma. El funcionario ha declarado además que un compañero suyo recibió una llamada "dos o tres minutos" después de denunciar a un establecimiento del mismo empresario para que retirara el acta. Ha asegurado que estos boletines estaban en unas dependencias comunes del cuartel y que no tiene pruebas de quién se las llevaba para que no se tramitaran.

El testigo ha situado los hechos en el verano de 2006. "Me di cuenta de que me faltaban actas. Eran todas del Grupo Cursach", ha explicado. Según ha dicho, fueron en total siete los documentos que desaparecieron de las dependencias policiales. Aunque ha manifestado sus sospechas de que tras esta maniobra estaba Tomás Mas, uno de los agentes que se sientan en el banquillo de los acusados con quién tuvo una discusión a raíz de estos hechos, ha precisado que son "conjeturas". "Le pedí que no tocara mi trabajo", ha asegurado sobre este encontronazo.

El policía ha narrado también otro episodio de un supuesto trato de favor a Cursach. Según ha explicado, presenció cómo un compañero suyo recibía una llamada de Tomás Mas para que se deshiciera de una denuncia que acaba de poner a un establecimiento de Cursach. A preguntas de una de las defensas ha admitido que no oyó quién realizaba la llamada.

El testigo ha añadido que dio parte de estos hechos a varios superiores suyos "de forma verbal", sin que se llevara a cabo ninguna actuación para investigar estas irregularidades. Además, ha señalado que en 2016 fue preguntado por el Departamento de Asuntos Internos (DASI) de la Policía Local acerca de las actas que había levantado aquel verano. Según le dijeron, en los registros constaban siete, pese a que había redactado "40 o 50".

Sobre su declaración en la fase de instrucción, ha afirmado que en ella figuran cosas que no dijo. Además, cuatro días después de comparecer en el juzgado se encontró en su casillero del cuartel parte de su declaración, pese a que la causa estaba entonces bajo secreto. "No sé quién la dejó ahí", ha dicho el testigo.

También ha declarado esta mañana una agente de la Policía Local que participó en una campaña contra el botellón en la Playa de Palma. Según ha explicado, no detectó ningún trato de favor a los negocios de Cursach en estas intervenciones. Ha justificado que se llevaran a cabo en las inmediaciones de los negocios del empresario porque era "donde había más gente". Además, ha precisado que "no era una medida muy eficaz".