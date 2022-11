11:04

Respecto a las supuestas presiones a policías para que retirasen un acta contra un negocio de Cursach: "Levantaron el acta e hicieron constar que un local que tenía prohibido tener música aprovechaba el sonido de otro contiguo. El acta se envió al lugar correspondiente y llega a los jefes superiores. Algunos detectan que tal y como está, como no hay una vulneración concreta de lo que dictado por el juzgado, llaman a los policías y les piden que modifiquen su actuación. ¿Les piden que tachen o borren el acta? No. Les piden unas rectificaciones, unas matizaciones. ¿Es eso delictivo? Entendemos que no. No se pedía una actuación injusta". Sostiene Herranz que Joan Miquel Mut, entonces jefe de la Policía Local de Palma, pretendía proteger a los agentes que habían levantado el acta por un posible error y no presionarles para beneficiar a Cursach.