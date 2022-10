Los dueños de cinco discotecas y bares de copas de Palma denunciaron ayer en el juicio del caso Cursach el «acoso y derribo» de la Policía Local a sus negocios, que algunos vincularon a la influencia del magnate aunque reconocieron no tener pruebas de ello. «El Grupo Cursach tenía el monopolio y no soportaba que le hiciéramos la competencia», señaló de uno de ellos. Los testigos narraron inspecciones «excesivas» y «sin motivo aparente», «órdenes de cierre injustificadas» y peticiones de sobornos para eludir los controles. El fiscal incidió en que esos negocios no eran competencia de los locales de Cursach por la distancia que los separaba. «La competencia era el horario», acabó respondiendo uno de los afectados.

El más vehemente en sus acusaciones fue Gabriel Payeras, que fue director y socio de la discoteca Level/Divino del Paseo Marítimo entre 2006 y 2015. Aunque reconoció algunas irregularidades e incumplimientos en sus licencias y excesos de aforo, afirmó que el «hostigamiento» de la Patrulla Verde empezó a raíz de unas «amenazas» de Sbert, mano derecha de Cursach en 2007. «Iban a por nosotros. Era un tema comercial. Ellos tenían el monopolio. Hasta entonces nadie les hacía la competencia y nosotros los rompíamos. No soportaban que lleváramos gente igual que ellos y tenían que matar eso», afirmó Payeras. Según contó, ante esta situación de «guerra», trataron de poner al día los permisos del negocio y el aforo, «aunque desde hacía 25 años se incumplía en todas las discotecas y no pasaba nada». ¿Quién es quién en el Caso Cursach? Payeras detalló que su discoteca empezó a recibir «inspecciones cada fin de semana» y acusó a la Policía Local de realizar mediciones de ruido «falsas» para provocar el cierre del local. Afirmó que el Grupo Cursach llegó a contratar a una persona para que se hiciera pasar por un vecino y presentara denuncias, según las conclusiones de un detective al que encargaron un informe. Aseguró también que la Policía Local sometía a largas revisiones a los autocares que llevaban turistas de s’Arenal a Level/Divino mientras al resto no los interceptaban o los tenían parados «solo cinco minutos». Solo pudo identificar a Miguel Estarellas, policía que fue procesado pero murió antes de la celebración del juicio. «Es injusto que en un país como España no podamos luchar de tú a tú con un imperio», sentenció, asegurando que acabó arruinado. «No puedo demostrar nada», admitió sobre sus acusaciones. En directo 26·10·2022 13:32 Marcos Ollés Termina la declaración de Orpí y con ello la sesión de hoy. El juicio continuará mañana. Gracias por su atención. 26·10·2022 13:25 Marcos Ollés También introduce Oliver para que consten las denuncias de un vecino de la zona por las molestias que le causaba el Bluesville. 26·10·2022 13:24 Marcos Ollés El testigo identificó en instrucción a Mayol y Mayans como los que más acudían a realizar inspecciones. Dice que le enseñaron fotografías, pero que el no sabía el nombre. Su abogado, Gaspar Oliver, señala que en "ninguno" de los expedientes sobre el Bluesville figuran estos dos agentes e introduce estos documentos para que el tribunal los valore. 26·10·2022 13:20 Marcos Ollés "La competencia no es eso, es el horario. Yo podía abrir hasta las cinco de la madrugada", señala el testigo. 26·10·2022 13:17 Marcos Ollés "No sé si el resto de locales recibían tantas inspecciones", dice. El fiscal insiste en preguntar si Cursach tenía negocios en la zona de La Lonja. "El mío era un local de éxito, no sé si eso le podía molestar a Cursach", cuenta. Toma el relevo de este hilo el abogado de Sbert para que sitúe el local más próximo del Grupo Cursah al Bluesville. 26·10·2022 13:11 Marcos Ollés Desde 1994 a 2012 fue dueño del Bluesville, donde recibió "muchas" inspecciones de la Policía Local. "Hubo una época, hacia 2004, que había dos en una semana sin motivo aparente. Era un acoso y derribo", afirma. "Al cabo de unos años siguió habiendo una presión que intentamos solucionar como pudimos porque un vecino ponía denuncias. Eran los mismos policías los que venían, pero no me acuerdo de los nombres. Hace unos años los reconocí en el juzgado. Me enseñaron fotografías de ellos y recordé", explica. 26·10·2022 13:05 Marcos Ollés Turno para Ignacio Simó Orpí, antiguo propietario del Bluesville, local nocturno de la zona de la Lonja. Estaba citado para las 13:15 horas y todavía no ha llegado a la Audiencia Provincial. 26·10·2022 13:01 Marcos Ollés Cuenta el testigo que tenían problemas con la licencia y que un policía les dijo que "con dinero eso se podía arreglar". Identifica al agente como Miguel Estarellas, el policía que falleció antes del juicio. Fin de la declaración. 26·10·2022 12:58 Marcos Ollés Comienza la declaración de Joaquín Sergio Carranza, también propietario de un negocio nocturno. 26·10·2022 12:56 Marcos Ollés Finaliza la declaración de Marta Márquez. 26·10·2022 12:52 Marcos Ollés Pregunta el abogado de Mayol y Mayans cómo sabe el nombre de estos agentes. "Todos nos conocemos. Cuando te pegas 10 años viendo la cara de los mismos personajes cuatro o cinco veces por semana...", responde. Niega la testigo que el fiscal Subirán haya contactado con ella o su marido en los últimos meses. 26·10·2022 12:50 Marcos Ollés "Decían que era porque La Lonja era zona acústicamente contaminada, pero no lo era desde hacía años", dice sobre las órdenes de los policías de cerrar a la una de la madrugada. 26·10·2022 12:48 Marcos Ollés "A los pocos días, en IB3, vimos que llevaban al juzgado a estos personajes", dice sobre Mayol y Mayans. "Fuimos al juzgado y hablamos con un policía. Le explicamos lo que nos estaban haciendo desde el año 2002 y aquí estamos", dice. 26·10·2022 12:45 Marcos Ollés "Una vez, en 2017 en La Bodeguita, estaba la persiana bajada. Mi marido salió a tirar la basura, yo estaba fregando. Me topé con una persona detrás que había entrado en el local. Me asusté. Estaban Mayol y Mayans. Empezó a preguntarme por qué limpiaba a esas hora, que por qué no ponía el aire acondicionado... Eran preguntas absurdas. Era un acoso terrible. Llegó mi marido y hubo un poco de rifirrafe. Agacharon la cabeza, cogieron su coche y se fueron", relata la mujer. 26·10·2022 12:42 Marcos Ollés Señala la testigo a los policías Gabriel Mayol y Josep Mayans como los agentes que realizaban inspecciones "excesivas" en sus negocios. "Nos obligaban a cerrar a la una, cuando nosotros teníamos supuestamente licencia hasta las tres o las tres y media. Venían tres o cuatro veces por semana para hacer las mismas comprobaciones", cuenta. "No sé qué interés tenían". 26·10·2022 12:38 Marcos Ollés Termina así la declaración de José Luis Moncada y comparece su mujer, Marta Márquez. 26·10·2022 12:32 Marcos Ollés "¿Del Splash no quiere saber nada?", pregunta el testigo al fiscal Tomás Herranz sobre uno de sus locales. El fiscal le dice que el agente del que quiere hablar, Miguel Estarellas, ha fallecido y no está entre los acusados. Ver más Ignacio Orpí, propietario del histórico local Bluesville de La Lonja entre 1994 y 2012, calificó de «acoso y derribo» la actividad de la Patrulla Verde de la Policía Local contra su negocio a partir de 2004. «Había semanas que venían dos veces a pedir lo mismo sin motivo aparente», explicó. Orpí señaló que tenía todos los permisos necesarios y señaló a dos de los policías acusados, Gabriel Mayol y Josep Mayans como los más asiduos a estos controles. El abogado de los agentes, Gaspar Oliver, puso de manifiesto que ninguno de ellos figura en los expedientes que se abrieron al Bluesville. El fiscal insistió varias veces en desvincular a Cursach de las supuestas prácticas abusivas, preguntando si el magnate tenía negocios en esa zona y a qué distancia del Bluesville. «El mío era un local de éxito, no se si eso le podía molestar a Cursach», señaló Orpí. Ante la insistencia del fiscal acabó explicando que la competencia no estaba relacionada con la distancia entre negocios, sino «en el horario». «Yo podía abrir hasta las cinco de la madrugada», dijo. Los dueños de tres locales situados en La Lonja y Cala Major también señalaron a Mayol y Mayans, acusándoles de prácticas abusivas. «Nos obligaban a cerrar a la una, cuando teníamos licencia hasta las tres y media. Venían tres o cuatro veces por semana para hacer las mismas comprobaciones», contaron. Ambos negaron que en ese momento La Lonja tuviera la consideración de zona acústicamente contaminada. Uno de estos testigos señaló que los agentes «venían de paisano, se tomaban una copa y se iban sin pagar». «Estaba acojonado de cobrarle por sus formas y su presión». Ambos narraron que una noche los dos agentes entraron cuando estaba ya la persiana bajada y realizaron comentarios a la mujer: «Me enfrenté a ellos, agacharon la cabeza y se fueron».