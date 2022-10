Amnesia en el caso Cursach. Los dueños de un bar que denunciaron haber sufrido diversas extorsiones por parte de varios de los acusados han alegado hoy en el juicio que no recuerdan "nada". En su día explicaron que un grupo de policías locales campó durante años a sus anchas por el local, tomando drogas en compañía de prostitutas. Los agentes les cobraban por no hacerles inspecciones e incluso se llevaron un jamón porque no había dinero en la caja que llevarse. Explicaron la situación a un comisario -hoy en el banquillo- que no hizo nada. Todas estas acusaciones han quedado hoy en agua de borrajas ante la desmemoria de los testigos.

La primera en comparecer ha sido la antigua propietaria del local Bésame Mucho, que estaba situado en la calle Joan Miró. La mujer, ya anciana y que camina con la ayuda de una muleta, ha anunciado ya desde el principio que poco iba a aportar. "Perdonadme todos. Yo no oigo, he perdido la memoria y no sé para qué me tienen aquí", ha dicho en cuanto se ha sentado para testificar. Ante sus problemas auditivos, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha decidido colocar la silla de la testigo a apenas un metro de las magistradas para que la escucharan bien. "Si nos va a oír, aunque tengamos que desgañitarnos", le ha indicado la jueza Rocío Martín.

Romero le ha leído entonces la lista de acusados para ver si conoce a alguno de ellos. No ha reconocido ni siquiera el nombre de un sobrino suyo que está en el banquillo. "¿Estos señores quienes son?", ha preguntado. "Yo no la entiendo, reina de mi vida", ha espetado la testigo cuando la jueza le indicaba que solo debía contar lo que había visto u oído, no lo que hubieran contado otras personas. "Yo hace como cinco o seis años que no tengo el negocio. Mi cabeza no tira. Lo tengo en los papeles del médico para que vea que no le miento. Yo no me acuerdo. Si hice una declaración en aquellos tiempos, yo ahora no me acuerdo de nada", ha dicho la mujer, visiblemente nerviosa.

El fiscal Tomás Herranz ha podido entonces comenzar a preguntarle. "Buenos días", ha saludo a la testigo. "No lo sé si son buenos días. Para usted serán, pero para mí no. Para mí esto es un sacrificio", le espetado la mujer. La anciana, alegando que no recordaba nada, no ha confirmado si algunos policías iban al establecimiento a tomar copas: "Que yo sepa, no. Si venían de paisano...". "De lo que declaré ya no me acuerdo, ahí está el problema", ha dicho. Uno de los abogados defensores ha lanzado varias veces una consigna a sus compañeros para que no hicieran ninguna pregunta a la testigo. Y así ha sido. "¡Aleluya!", ha proclamado la mujer cuando la presidenta del tribunal le ha dicho que ya podía marcharse.

Su hijo también ha asegura tener graves problemas de memoria y no ha confirmado ninguna de las acusaciones que lanzó en su declaración judicial, durante la fase de instrucción del caso. "Ha pasado tanto tiempo... Y luego tuve un accidente de patinete que no recuerdo nada", ha explicado el testigo. El fiscal Tomás Herranz se ha interesado por este siniestro, pidiéndole detalles. "¿Dónde se dio el golpe? Qué día fue el accidente? ¿En qué hospital le atendieron?", ha preguntado. El hombre solo ha acertado a decir que fue "hace seis meses" y que se golpeó "la cabeza". Sobre los hechos, solo ha explicado que en el local "hubo inspecciones". Herranz ha desistido y las defensas no han preguntado nada.