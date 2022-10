25·10·2022 12:19

En la declaración judicial de Velasco en enero de 2016 figura que no había reconocido a ningún policía. El tribunal pregunta por qué hoy ha dicho que sí lo reconoció y que Penalva y Subirán le dijeron el número del agente. "En la primera declaración me sonaban pero no llegué a tanto. Cuando fui la segunda vez lo señalé y dije que creía que era ese", explica.