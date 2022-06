Rodrigo Andrés Romero: "Mi destitución obedece a la publicación de audios privados, lo que es una infamia"

El ya exconcejal Rodrigo Romero habló con este periódico minutos después de que el alcalde, José Hila, le destituyera.

¿Ya ha presentado la renuncia al acta de concejal?

Estoy a la espera de que el secretario me diga cómo hacerlo. Pero lo puede dar por hecho.

La presentará hoy (por ayer).

Si puedo entregarla la presento ya. Mañana (por hoy) es festivo pero si puedo hacerlo vía telemática lo hago ya. Sobre todo para tapar alguna boca que ha estado especulando lo contrario. Yo siempre he cumplido con mi palabra.

¿Cuál es su opinión sobre los motivos de su destitución?

Que es una infamia, son audios que todo el mundo tiene, del partido, de la familia o de los amigos y que no tienen que salir del contexto privado.

Pero al margen de que sean grabaciones privadas las opiniones que expresa son suyas.

Claro. Yo podría haber salido al día siguiente y decir: esto es mentira. Neus Truyol es muy buena gestora con el Plan General. No. El Plan General es lo que es, pero no lo digo yo. Hay 800 alegaciones. Se ha pagado para su redacción a una empresa privada y se ha medio copiado del de Barcelona. Y esto no es Barcelona. Pero no lo digo solo yo y ya no me corresponde seguir debatiendo sobre esto porque todo lo he dicho desde hace tres años internamente.

Nos hemos enterado ahora.

Pues lo llevo diciendo desde hace tres años, pero siempre pensando en la ciudad y no en el beneficio propio, porque si no, me hubiera callado y todavía estaría en PalmaActiva. Siempre he pensado en la ciudad, pero he sido muy crítico.

Pero tanto el tono como las formas no son muy apropiadas

Es verdad que de la manera que lo digo suena mal porque son conversaciones que se hacen en el ámbito privado y, además, con la intención de parar a Sonia. Además es un comunicado que ni siquiera firmo. Piense que yo tengo registros de Sonia Vivas de hasta 20 llamadas por día. Desde hace tres años tengo que cargar con la equivocación de Alberto Jarabo que puso a Vivas en la candidatura y yo tuve que responsabilizarme de estabilizar el gobierno a petición de José Hila. En estas 20 o 30 llamadas que recibía por día, evidentemente, en un momento de efervescencia y desesperación decía cosas para poder pararla lo que no quiere decir que no las piense y que no las haya dicho a las personas que toca.

¿Y se lo ha dicho en persona?

A Jurado y a Jarabo les he dicho lo que pienso en el entorno privado dentro del partido.

¿Qué piensa sobre la actuación de su partido?

Ha actuado mal, porque nos pasamos el día hablando de cloacas y cuando hay una cloaca porque me ha ofendido, me lo cargo. Y eso no debería ser así.

¿Abandonará la política?

Usted sabe a lo que vine aquí. Sabe que dejé mi profesión aparcada. Estoy en excedencia, ahora volveré a mi anterior empresa o a otra. No tengo el problema que tienen otros que, o bien venían del paro, o han vivido toda la vida ejerciendo cargos políticos. Recuerde que mi compromiso era para ocho años y que al principio de esta legislatura ya dije que no me volvería a presentar, porque el compromiso con Podemos era para ocho años. Para mí eso era sagrado porque eso era una de las esencias del partido. Y yo creo firmemente en esta limitación porque he visto cómo el estar mucho tiempo en política cambia a la gente.

¿Por qué exigió que el alcalde le destituyera antes de abandonar el acta?

Porque no tengo ningún motivo para dimitir. No he hecho nada malo. Le he pedido que me cese y que explique él por qué lo ha hecho. No ha habido problemas de gestión, que yo sepa, tanto en esta como en la anterior legislatura, cuando me encontré un área desmantelada y después todo el mundo la quería.

El alcalde no ha explicado los motivos, más allá de la petición de Podemos.

Es normal que no los haya explicado porque es muy difícil. ¿Qué va a decir? ¿Que han filtrado un audio privado? No creo sinceramente que haya ningún motivo para cesarme, pero es verdad que he sido molesto porque si había algo que no me gustaba lo decía internamente, como cuando protesté por la pretensión de levantar la plaza de España en plena temporada turística. Le aseguro que todo lo que he hecho ha sido pensando en la ciudad porque no tenía ningún interés en continuara en política. En este sentido me voy con la cabeza bien alta. El acta siempre ha sido del ciudadano de Palma, que me ha traído aquí y se la devuelvo para que entre la otra persona que el ciudadano ha votado y le deseo lo mejor.