Poco antes de las tres de la tarde el alcalde de Palma, José Hila, ha firmado el acta de destitución del concejal Rodrigo Romero y este, poco después, ha anunciado que va a entregar el acta de concejal.

El alcalde ha esperado hasta el último minuto a acceder a la petición de Podemos de que proceda a la destitución del hasta ahora concejal morado y ha intentado que, antes de proceder a la firma del decreto, este accediera a entregar el acta de regidor como le pide su partido por pérdida de confianza. No obstante, si bien el Romero le ha comunicado la intención de abandonar el Ayuntamiento tal como le pide su partido, ha manifestado que lo haría una vez que se hubiera firmado sus destitución por parte de la primera autoridad municipal.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana Alberto Jarabo asumirá provisionalmente la concejalía de Promoción Económica en manos hasta el momento del concejal podemita.

Se trata de la segunda destitución de un concejal de Podemos, tras la de Sonia Vivas, que renunció al acta. Poco después de hacerse pública la destitución de Romero este ha anunciado que presentará telemáticamente su renuncia al acta de concejal, aunque ésta, poco después de las tres de la tarde no había sido recibida aún en secretaria. No obstante, podo después el mismo concejal destituido ha confirmado que está trabajando en la redacción de la renuncia "y si la puedo presentar telemáticamente hoy mismo lo voy a hacer". De hecho ha confirmado que ya no va a estar presente ni en los plenos extraordinarios convocados para el próximo martes ni en el ordinario del jueves.

El alcalde, tras la intensa jornada de reuniones y contactos que ha culminado con la destitución de Romero, no ha querido hacer declaraciones. El hasta ahora concejal de Podemos no ha atendido a los requerimientos del alcalde para que deje el acta y ha exigido que le destituya "porque no no hay ningún motivo para que yo presente la dimisión, porque no he hecho nada malo y no me pueden reprochar mi mala gestión", ha manifestado en declaraciones a este diario. En relación al hecho de que Hila no haya salido públicamente a explicar su destitución porque "·qué va a decir, ?que me hecha porque ha salido una grabación privada?", se pregunta.

Afirma asimismo que "es verdad que he sido molesto tanto en el partido como en el equipo de gobierno, porque siempre ha dicho lo que pienso y nunca me he callado". Finalmente, ha manifestado que se va "con la cabeza bien alta" y deseando a al siguiente de la lista "lo mejor para él y para la ciudad, porque la ciudad y los ciudadanos se merecen lo mejor". Su paso por Cort ha sido "duro y un golpe de realidad, pero nosotros hemos hecho lo posible y creo que el partido no ha estado a la altura".

Considera que lo que ha pasado "es una infamia, porque se han publicado audios privados que todo el mundo tiene en conversaciones con el partido, don la familia y con los amigos" y que no tienen por qué salir del "contexto estrictamente privado". Dicho lo anterior, no se retracta de nada de lo que ha salido publicado porque "todo lo que he dicho lo creo". Afirma que podría haber salido al día siguiente "diciendo que es todo mentira y que Neus Truyol es muy buena gestora con el Plan General, porque se ha medio copiado de cosas de Barcelona y esto no es Barcelona", pero "no lo digo yo, ni me corresponde a mí decir todo esto porque todas estas cosas ya las he dicho durante tres años internamente".

Probablemente se dará cuenta de renuncia de Romero, al igual que la de Sonia Vivas, en el pleno extraordinario convocado para el próximo martes poco antes de la presentación de la memoria por parte de la Defensora de la Ciudadania.

Si es así la secretaría del Ayuntamiento procederá al inicio de los trámites ante la Junta Electoral Central para solicitar las credenciales de los nuevos concejales que van a sustituir a los destituidos. Tal como ya se ha confirmado desde Podemos, para sustituir a Sonia Vivas va a entrar Claudia Costa, actual directora general de Participación Ciudadana y persona que ocupaba el cuarto puesto en las listas del partido morado. Y, para sustituir a Romero, entrará Jordi Vilà, actual gerente de la Empresa Funeraria Municipal. Se está a la espera de una reestructuración interna de las concejalías de Podemos, aunque probablemente no se darán a conocer hasta que no se disponga de las credenciales de de los nuevos concejales.

Estas dos renuncias al acta por parte de dos de los quince concejales del equipo de gobierno deja en minoría de 13 contra 14 al tripartito de Cort de cara al próximo pleno ordinario municipal que se celebrará la próxima semana. Se espera, no obstante, que de cara al pleno del mes de julio la situación ya se haya normalizado y el equipo de gobierno recupere la mayoría absoluta con la incorporación de los dos nuevos ediles de Podemos.