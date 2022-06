El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, mintió al decir que no suscribía el comunicado de la exconcejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, en el que cargaba contra Més per Palma y Neus Truyol. En declaraciones a los medios afirmó que Podemos había "comprobado el documento y ha dejado claro que no es mi firma y que no soy yo el que lo promueve", aunque un audio desvelado por Ona Mediterrania confirma que no fue así.

"Cuando me preguntaron dije que es un comunicado del grupo municipal, no respondí si era de Jarabo, Sonia o de quien. Y yo como portavoz digo que es un comunicado del grupo municipal. Yo no voy a rectificar nada, de hecho me voy a reafirmar", relata. Y añade: "Le dije a Neus Truyol que estas eran las consecuencias por sacar los comunicados e incendiar las redes, piénsatelo la próxima vez".

Además, carga con dureza contra el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, y dice que "ya tendrá lo que se merece": "Van a ir a por él por su mala gestión, la funeraria y mil cosas. Hay un expediente esperando para sacarlo en elecciones". En este sentido, Romero critica directamente a otras personas de Podemos y se muestra enfadado: «Si quieres, lo que puedo hacer es quedar con Jover. Porque de Jurado olvídate, es un puto mentiroso y no me fío nada. Jover también tiene sus cosas, pero se puede llegar a un pacto de no agresión y, sobre todo, parar esto y que no continúen haciendo comunicados».

Asimismo, insiste en que su objetivo es que "no continúen publicando mierda del partido, porque nos dejan como el culo" y reclama que Jarabo "se ponga en un rincón y que nos dejen en paz": "Nosotros no sacaremos mierdas. Con mierdas me refiero al partido. Porque a la Truyol la tengo en la mira. No la soltaré. La he pillado y, como un pitbull, no la voy a soltar. Y aquí sí que me da igual todo. Si vamos en contra de Jarabo, ella se va de rositas, y eso sí que no lo permitiré".

En estos audios llega a hacer varias confesiones: "Intentarán echarnos, esto seguro. Irnos no, eso nunca": "El detonante fue Neus Truyol, que fue a provocar publicando un comunicado contra el equipo de Unidas Podemos que estamos aquí. ¿Que Alberto no quiere participar? Pues que se quede fuera. Si es un fracasado. No es capaz de regular las terrazas de Santa Catalina, no es capaz de abrir la plaza Mayor. Ahora cerrará el centro comercial ese de s'Escorxador".