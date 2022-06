Podemos quiere dar por cerrada cuanto antes la crisis en el Ayuntamiento de Palma y, por ello, esta mañana ha pedido al alcalde, José Hila, que destituya a Rodrigo Romero, actual portavoz del equipo de la formación morada en Cort y edil de Promoción Económica, después de demostrarse que había mentido al decir que no suscribía el comunicado de Vivas en el que cargaba contra Més per Palma y Neus Truyol. El coordinador de Podem Palma, Jesús Jurado, alega "falta de confianza" y le exige explicaciones sobre lo ocurrido: "No las ha dado ni al partido ni al ayuntamiento. La crisis se cerrara cuando [Romero] entregue su acta y se normalice el nuevo equipo de gobierno".

En la rueda de prensa ante los medios han estado presentes, a parte de Jurado, el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo; el coordinador general de Izquierda Unida, Juanjo Martínez, y las dos próximas incorporaciones de Cort: la hasta ahora Directora General de Participación Ciudadana, Clàudia Costa, y el actual gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM), Jordi Vilà. El partido ha tenido una mañana de conversaciones cruzadas con el objetivo de encontrar una solución a la crisis y la coordinadora general de Podemos, Antònia Jover, se ha puesto en contacto a primera hora con Romero para pedirle que dimita y entregue su acta. Acto seguido ha habido una conversación telefónica entre Jurado e Hila para pedir que sea cesado: "Ha entendido la solicitud, ha sido empático y nos ha dicho que lo hablaría con su equipo". Así, recuerdan que la semana pasada Romero declaró que si el partido le pide el acta a cualquier concejal, él era partidario de entregarla porque no pertenece a la persona sino al partido. Tanto Podemos como Izquierda Unida coinciden en que "lo importante es seguir con el trabajo e impulsar los proyectos para mejorar la vida de la gente", y Jurado confiesa que el grupo municipal tiene la opción de "funcionar mejor" cuando Romero entregue el acta y se incorpore la siguiente persona, que será Jordi Vilà.