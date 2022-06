La Defensora de la Ciudadania, Anna Moilanen, se ha referido esta mañana a la crisis que está atravesando del Tripartito de Cort y, aún sin mencionar ninguna situación concreta, "porque todos sabemos a qué me estoy refiriendo", haciendo referencia a la destitución y renuncia del acta de la exconcejala de Podemos Sonia Vivas y a las declaraciones del aún concejal del partido morado Rodrigo Romero, ha manifestado "la situación por la que está pasando este Ayuntamiento no es digna de la institución y los ciudadanos no se lo merecen".

La crisis del Tripartito se ha hecho evidente ya en esta primera comisión previa al pleno puesto que la hasta ahora representante en ella de Podemos, Sonia Vivas, no ha asistido. Desde el partido morado tampoco se ha nombrado a un suplente, por lo que su puesto en este órgano ha quedado vacante. En esta caso, se trata de una comisión meramente informativa, en la que no se producen votaciones, situación que no se produce en las demás que se van a celebrar a lo largo de la mañana en las que, si no asiste un representante de Podemos se producirá un empate entre el equipo de gobierno y la oposición que deberá ser resuelto por el presidente. Para el próximo martes, día 28, se ha convocado un pleno extraordinario antes de la celebración del ya previsto para este mismo con el fin de que la Defensora presente la memoria correspondiente al año pasado. En esta segunda sesión extraordinaria se dará cuenta de la renuncia al acta de concejal de Sonia Vivas y se inciarán los trámites para solicitar a la Junta Electoral Central las credenciales de Claudia Costa, actual directora general de Parcicipación Ciudadana y número cuatro de la candidatura de Podemos a Cort en las elecciones de 2019 del acta de concejal.