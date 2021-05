La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 123.744 euros a la empresa Regio Plus y a sus administradores solidarios, Rocío Cortés y Jaume Garau -exjefe de campaña de MÉS- por participar en una red de colaboración para manipular licitaciones públicas, que según el organismo se habría extendido durante al menos diez años.

En concreto, la CNMC multa con un total de 6,3 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentra Regio Plus Consulting, como ha adelantado 'IB3 Notícies' este viernes.

Se impone una multa de 55.000 euros a Rocío Cortés, como administradora solidaria de Regio Plus; de 35.000 euros a Jaume Garau, como administrador solidario tanto de Regio Plus como de Consultores de Políticas Comunitarias (CPC), y de 33.744 euros a Regio Plus Consulting SL.

Según la CNMC, estas dos empresas, junto a otras de las sancionadas, se solicitaban asistencia de forma recíproca para presentarse a contratos negociados sin publicidad y servirse así de 'ofertas de cobertura'. De este modo, se pedía que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que rechazaran la invitación para participar en el proceso.

Mediante este sistema se podían elevar los precios que pagaba la administración y se limitaba el incentivo a mejorar la calidad de los servicios, según la CNMC.

La resolución de la CNMC considera acreditado que Regio Plus y CPC, dos empresas vinculadas a Garau por las que ya fue investigado judicialmente en Mallorca, "operaban bajo una única dirección, no sólo desde el punto de vista estructural, sino también desde el funcional".

De hecho, subraya que en el expediente constan evidencias de que los directivos de Regio Plus "coordinaban y tomaban decisiones respecto a las licitaciones a las que se presentaba CPC", "como si se tratara de una extensión natural" de la primera empresa.

El organismo señala a Regio Plus como "empresa impulsora del cártel de la red nacional", con un "papel preponderante y no meramente testimonial en la articulación y mantenimiento del cártel". "Es una de las empresas con mayor participación en las coberturas", recoge el informe.

Correos electrónicos

Entre las evidencias a las que se refiere la resolución se encuentran numerosos correos electrónicos entre Regio Plus y otras de las empresas investigadas, que constatan la coordinación constante para la concurrencia en los contratos públicos.

"Imagino que si no os ha llegado, os llegará el fax con la invitación al procedimiento negociado sin publicidad de Pesca de Baleares (a nosotros nos acaba de llegar), os agradeceríamos que presentarais directamente carta de renuncia", consta en uno de estos mensajes.

"Se trata de pedirte otro favorcillo, esta vez para el Ayuntamiento de L'Hospitalet. Necesitaríamos que nos dierais cobertura en un negociado que van a sacar y en el que simplemente tendríais que presentar renuncia. Dime si no tenéis inconveniente en que les pasemos vuestros datos", es otro de los mensajes recogidos por la CNMC.

En otro correo, Cortés reconoce abiertamente el estrecho vínculo entre Regio Plus y CPC: "CPC también somos nosotros". "Puedes firmar y poner sello a este presupuesto a tu nombre y enviarlo a (...). Lo puedes enviar desde la genérica de CPC, no hace falta la de turismo. Se trata de cubrirnos a nosotros mismos (el presupuesto enviado antes de Regio Plus es el bueno)", figura en un correo interno entre Garau y Cortés.

En 2015 la responsable de otra empresa advertía a Garau de que para los negociados "se tienen que presentar propuestas que den el pego porque intervención está echando para atrás contrataciones con visos de fraude por todo el país". En otro correo, Garau apuntaba que no creía "que sea prudente hablar de este tema por mail tantas veces".

"Me han invitado a contrato en Baleares (...) Luego vas a tener que venir a buscarme al trullo..."

"Me han invitado a contrato en Baleares, y tiene pinta de ser 'cosa tuya' (...) que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo...", comentaban desde otra de las empresas en un correo dirigido a Garau.

De estas comunicaciones se desprende también que la empresa incluso enviaba posibles modelo de renuncia a sus colaboradoras para utilizar en los procedimientos con las administraciones.

En octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.

Ese mismo mes Garau declaraba en un Juzgado de Palma por una denuncia de Anticorrupción, defendiendo la legalidad de varios contratos con el Govern balear y rechazando vínculos irregulares con otras empresas. El caso fue posteriormente archivado.

Empresas sancionadas

Deloitte es la compañía que recibe la multa de mayor cuantía, con 3,99 millones de euros, seguida de PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros. Las multas se imponen sobre un porcentaje de la facturación de las compañías.

También figuran en el listado de multados KPMG con 50.000 euros y firmas como Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros), Red2Red Consultores (30.000 euros), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros), y Red2Red Consultores (25.000 euros).

En el caso de Indra, la CNMC ha aplicado una reducción de la multa del 10% como consecuencia de las actuaciones adoptadas en el marco de sus programas de cumplimiento normativo, mientras que en el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos, se ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia.

Respecto a Indra, la CNMC le reduce la multa desde 450.000 euros que era la propuesta inicial de resolución a 27.000 euros, al considerar que "el contenido de las medidas pone de manifiesto la voluntad cumplidora de Indra en relación con la normativa de la defensa de la competencia". Además, Indra Business Consulting ha sido exonerada definitivamente de la inhabilitación de contratar con el sector público, lo que no ocurre con el resto de consultoras.

La CNMC ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas (AAPP).

La CNMC declara no acreditada la participación de las empresas Oesía Networks y su matriz Heisenberg 2014 en la infracción declarada en este expediete.

En cuanto a los 13 directivos sancionados de estas empresas, las multas oscilan entre los 12.000 euros la más baja y los 55.000 euros la de mayor cuantía.

El expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontratos el ámbito autonómico del País Vasco.