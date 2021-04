Baleares recibirá esta semana las primeras vacunas de Janssen, el fármaco de Johnson & Johson, que como novedad requiere de una sola dosis. El Govern prevé la llegada a partir del jueves de un total de 3.600 dosis de esta vacuna, que será administrada inicialmente al grupo de edad de entre 70 y 79 años, al que se ha empezado ya a vacunar estos días con Pfizer o Moderna. Con estas nuevas vacunas de Janssen, llegarán unas 35.000 vacunas esta semana a Baleares.

Según los últimos datos del Govern, 163.000 personas ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna y, de éstas, 57.000 ya han sido inmunizadas con la segunda. Después de haber inmunizado ya usuarios de residencias, profesionales sanitarios de primera línea y grandes dependientes, Salud avanza ahora con las vacunas de Pfizer y Moderna en mayores de 80 años, con 41.700 vacunados con la primera dosis que representan un 82% de este grupo de edad en las islas y 18.413 inmunizados con la segunda que representa el 36%, y con AstraZeneca en el grupo de 60 a 69 y en personal esencial.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha informado hoy en rueda de prensa, que el último grupo que ha empezado a ser vacunado es el de 70 a 79 años, que será a quien se administrará el suero de Janssen. En este grupo de edad hay 83.209 personas en Baleares. De la misma manera que los mayores de 80 años, los mayores de 70 serán citados vía telefónica y se les vacunará en los centros de salud. Mientras llega la de Janssen, serán vacunados con Pfizer o Moderna.

Gómez también ha avanzado que se empezará a vacunar a los pacientes de hemodiálisis y que entre el profesorado se incluirá a los profesores de los centros de adultos. Por ahora quedan al margen los profesionales de escoletas privadas, pero la consellera ha asegurado que se trabaja para incluirlos ya en la vacunación.

“Pedimos a la gente que no llame”

Después de que este fin de semana se hayan logrado vacunar numerosas personas de entre 60 y 69 años al llamar a un número del Govern viralizado por WhatsApp, la consellera Gómez ha pedido a la ciudadanía no llamar para pedir cita y ha explicado que si esto ocurre es por aquellos casos en que se llama y no se logra contactar con la persona y ésta devuelve la llamada más tarde. “Es muy difícil distinguir y si entran en el grupo de edad se da cita”, ha explicado, insistiendo en que el procedimiento por ahora sigue siendo esperar a ser citado telefónicamente. “Pedimos a la gente que no llame, sino que espere, serán citados”, ha rogado Gómez.

Será a partir del viernes cuando se habilite la web para pedir cita online para ser vacunado. La consellera ha explicado que la web servirá para dar agilidad y se irá informando de qué grupos de edad pueden pedir cita. No obstante, Salud seguirá llamando una vez puesta en marcha la web a aquellos que no hayan pedido aún cita.

Por lo que se refiere al rechazo a vacunarse, Gómez ha asegurado que son casos testimoniales en los que ha ocurrido, apenas una veintena de personas que no se presenta diariamente a las citas y que tampoco está claro que sea por miedo a vacunarse.