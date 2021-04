El Servei de Salud de Baleares ultima el diseño de un sistema online de cita previa para la última etapa del proceso de vacunación en Baleares, han confirmado hoy fuentes de la conselleria de Salud.

Se trata de un sistema que se pondrá en marcha a medida que avance la disponibilidad de vacunas contra la covid-19 en la comunidad autónoma. Y que está pensado para aquellas personas no incluidas en las grupos de vacunación de las dos primeras etapas y que no hayan sido llamadas a vacunar en ninguno de esos grupos. No supondrá la eliminación del sistema telefónico actual de citas hasta que los grupos de vacunación preferente hayan completado su inmunización. Los grupos de vacunación preferentes están incluidos en las dos primeras etapas de vacunación.

Primera etapa de la vacunación: no concluida

En esta primera etapa de vacunación en Baleares se han administrando las dosis disponibles de las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna/Lonza y Oxford/AstraZeneca a los residentes y personal sanitario y sociosanitario de las residencias de personas mayores y con discapacidad y al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; así como al personal de ámbito hospitalario, de atención primaria, no considerado de primera línea y otros grupos sanitarios y sociosanitarios, odontólogos e higienistas dentales.

También en esta primera etapa se ha iniciado el proceso en tres colectivos más. En primer lugar, el personal en activo de los colectivos sanitarios no vacunados con anterioridad, trabajadores de Instituciones Penitenciarias y trabajadores del ámbito de gestión de Salud Pública. En segundo lugar, el resto de profesionales sanitarios, como veterinarios o nutricionistas. Y en tercer lugar, las personas consideradas como grandes dependientes.

Segunda etapa de la vacunación, en proceso

Se ha iniciado con las personas de 80 o más años (nacidas antes de 1942); con las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y fuerzas armadas. También con los docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, así como con los docentes y personal de educación primaria y secundaria; y con personas de entre 45 y 55 años.

Sin embargo, todavía no se ha empezado el proceso con otros grupos de esta segunda fase: Personas entre 70 y 79 años (nacidas entre el 1942 y el 1951); personas de entre 60 y 69 años (nacidas entre el 1952 y el 1961); grupo de menores de 60 años en condiciones de riesgo alto de sufrir enfermedad grave por la covid-19; y personas entre 56 y 59 años (nacidas entre 1962 y 1965, ambos inclusive).

Tercera etapa de vacunación: los colectivos que no hayan sido citados

Es la fase final. El Servei de Salud de Baleares incluye en esta última etapa a todas las personas no incluidas en los colectivos preferentes que no hayan sido llamadas a vacunar. Para estas personas se habilitará un sistema online de cita previa a través de internet para que contacten con los centros de salud y obtengan una fecha para que se les administren cada una de las dosis. La puesta en marcha del servicio online está pendiente para su activación de que Baleares reciba un número de dosis suficientes para poder trabajar de forma masiva y simulténea en las tres etapas de vacuación pendientes. Según las previsiones del Govern, esta nuevo ritmo de vacunación se alcanzará durante el mes de abril.

El 3,96% de la población está inmunizada

Hasta el momento y con datos hasta el el miércoles 31 de marzo, última fecha de actualización de datos de la conselleria de Salud. han recibido las dos dosis de la vacuna y ya están inmunizados 45.605 personas, el 3,96% y 8.145 más que hace siete días. Las personas que han recibido solo la primera dosis son 115.548, el 10,06% un total de 23.236 personas más que la semana pasada. En los últimos siete días la conselleria de Salut ha administrado 31.381 dosis, a un ritmo de 4.483 dosis diarias.