Baleares administra en un solo día más de 10.000 vacunas

Según los datos difundidos hoy por el Govern, hasta ayer se administraron 210.234 dosis , lo que supone 10.106 vacunas administradas más respecto al día anterior, cuando se superó el umbral de las 200.000 vacunas, tras administrarse 9.021 vacunas. El aumento en el ritmo ha sido posible gracias a la llegada esta semana de una partida récord de 53.000 dosis de la vacuna, tras llegar el martes 29.000 más de las previstas: 25.000 de AstraZeneca y 4.000 de Pficer.

Estas cifras, inéditas hasta la fecha, se acercan a la capacidad que la presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró el pasado mes de enero que el archipiélago podía administrar al día en el momento en el que llegaran las suficientes dosis, las 80.000 vacunas semanales. Una capacidad, que Salud ha asegurado que podría ser incluso superior si se contará con la red privada.

Todavía insuficiente para el objetivo

Con este ritmo, Baleares podría dar un salto en los próximos dos meses y pasar de una inmunización que no llega al 5% hasta prácticamente el 50% de su población adulta, con cerca de 400.000 personas inmunizadas. Sin embargo, debido al bajo ritmo de los primeros meses, todavía no sería suficiente para alcanzar el objetivo de tener un 70% de la población inmunizada antes del mes de junio, para lo que todavía sería necesario incrementar más las dosis diarias administradas. De lo contrario, no se alcanzaría el objetivo hasta mediados de agosto.

En estos momentos, según los últimos datos, 96.000 personas han recibido ya la primera dosis y 57.000 han sido ya inmunizadas al haber recibido ya las dos dosis, apenas un 5 por ciento de la población. En el último mes se han administrado, según datos del Govern, cerca de 100.000 vacunas, lo que supone tantas como los dos meses anteriores juntos.