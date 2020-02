Mae de la Concha, sobre el matadero de Palma: "No se cerrará"

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha asegurado este martes en el Parlament que el matadero de Palma "no se cerrará".



Así ha respondido De la Concha a una pregunta de la diputada del PP en el Parlament, Maria Asunción Pons i Fullana sobre el apoyo del Govern a las organizaciones del sector agrario. En este sentido, ha afirmado que "está amenazado y en peligro de extinción" por la bajada de precios en origen y el aumento de los coste de producción.



De la Concha ha recordado que ya hicieron una declaración institucional en apoyo a las reivindicaciones de los agricultores. "Sus protestas no son sólo legítimas sino de sentido común", ha afirmado, a la par que ha incidido en las consecuencias de los tratados internacionales "sobre las condiciones que deben cumplir los productos locales" a nivel europeo.



Desde el PP, la diputada Pons también ha insistido en la amenaza de cierre sobre el matadero de Palma. La consellera de Agricultura ha recordado sus palabras de hace una semana sobre este asunto, en las que afirmaba que "la intención es que no cierre de ninguna de las maneras". En esta misma línea, ha reafirmado su intención y ha avanzado que siguen las conversaciones para "no cerrarlo".





¿Sabíais que los tratados internacionales como el #TTIP o el #CETA perjudican gravemente a nuestra agricultura y ganadería? Adivinad quien ha votado siempre a favor en Europa: exacto, el PP.

Mae de la Concha se lo ha recordado en el #PlePIB del #ParlamentIB. pic.twitter.com/50ExulecF6 — Podemos Illes Balears (@PdmIllesBalears) February 18, 2020