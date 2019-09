Las elecciones alejan la parte fiscal del REB pero Montero promete pagar los 177 millones

Balears tendrá que seguir esperando la parte fiscal del Régimen Especial (REB). La repetición de las elecciones generales deja en el cajón del que nunca ha llegado a salir el anteproyecto de ley con las medidas fiscales que debían completar el actual medio REB. Pese a que en su presentación el pasado mes de marzo la presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció su entrada en vigor el próximo uno de enero de 2020, el bloqueo de los últimos meses y la repetición electoral final dejan el calendario sin margen para que esa parte fiscal pueda ser tramitada y aprobado antes del 2020. Mientras, siguen en el aire los 177 millones de la mejora de la financiación en los que el Govern confía en ingresar este año y que ayer la ministra garantizó tal y como adelantó el martes Armengol.

Lo que a consecuencia de la falta de entendimiento y de las nuevas elecciones ya no llegará este año son las medidas fiscales del REB. Cuando Sánchez y Armengol acordaron sobre la bocina el Régimen Especial, quedó aprobada la media parte correspondiente a inversiones. Sin embargo, las medidas fiscales quedaban redactadas como un anteproyecto de ley que ya quedaba para tramitar en la presente legislatura en el que el nuevo Gobierno no ha llegado ni a echar a andar.

La previsión era que este verano se formara Ejecutivo, que la legislatura empezara en septiembre y que en sus primeros meses ya se tramitara la segunda parte del REB. La investidura fallida ya dejó poco margen a que se pudiera cumplir, y ahora, el regreso a las urnas lo impide por completo. En el mejor de los casos habría Gobierno a mediados de diciembre, sin tiempo ya para tramitar el anteproyecto de ley en el Congreso.

Además, mientras no haya Gobierno y por lo tanto presupuestos, la parte en vigor, con la que el Govern espera que se ponga a Balears en la media de inversión, tampoco tendrá ninguna repercusión en las islas. La presidenta Armengol aseguró el martes que la ministra ya trabajaba en dotar el REB presupuestariamente. Sin embargo, ahora vuelve a quedar a expensas de las elecciones.

"Antes de que acabe el año"

Lo que sí garantizó la ministra que llegará antes de final de año son esos 177 millones que el Gobierno adeuda a Balears de la mejora de la financiación y de una mensualidad del IVA debido a la prórroga de los presupuestos y a la situación de interinidad del Gobierno. Armengol, ya avanzó ese compromiso de la ministra el martes en su comparecencia en el Parlament.

"Evidentemente, antes que acabe el año, eso es obligado, porque sino puede haber problemas de tesorería, no de presupuestos", apuntó ayer en los pasillos del Congreso la ministra, subrayando que no justificaría recortes y que si alguna comunidad los hace será por otros motivos y no por el retraso, según recogieron agencias. La ministra evitó, no obstante, adelantar la fórmula que utilizará para transferir ese dinero a Balears y al resto de comunidades y se limitó a decir que debe ser "técnicamente impecable".

"La ministra me lo manifestó sabiendo ya de esta situación y hoy ha hecho declaraciones donde lo ha ratificado. Nada ha cambiado", se mostró tranquila posteriormente la presidenta Armengol sobre si la convocatoria de elecciones podían comprometer la garantía dada por la ministra.

Cabe recordar que el Parlament aprobó el martes con el apoyo del Pacto, El Pi y con la abstención de Ciudadanos dar 45 días al Gobierno en funciones para dar respuesta a los 177 millones antes de estudiar "otras medidas", entre las que los partidos de izquierdas ya no descartan acudir a los tribunales para reclamar esa deuda.

En el apartado financiero, el Govern ya se prepara para iniciar la redacción de los presupuestos de 2020 sin los datos que habitualmente comunica el ministerio de Hacienda a finales del verano a las comunidades, como es el techo de gasto y la transferencia por el sistema de financiación. Ante ello, la conselleria de Hacienda deberá elaborar sus cuentas prácticamente a ciegas con las estimaciones internas del ejecutivo balear.

Además, pasa un año más sin abrirse la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde hace cinco años.

Avisos de inconstitucionalidad

También quedarán sin revolver algunos avisos de inconstitucionalidad del Gobierno de Sánchez a leyes del Govern de Armengol, como es el caso de leyes estrella de la pasada legislatura como la ley de Cambio Climático que veta nuevos coches diésel en las islas en 2025 y la ley de Residuos, que prohíbe los plásticos de un solo uso en le archipiélago en 2021.



Las claves



