Dos grupos, en las antípodas en cuanto a estilo, coinciden este fin de semana en la cartelera musical de Palma. En Es Baluard actúa el dúo Hidrogenesse y en el Trui Teatre, los veteranos El Consorcio. Dos conciertos recomendados por Diario de Mallorca

Magníficas voces

Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, es decir, El Consorcio, el grupo vocal por excelencia en España, actúa en el Trui Teatre. Sus magníficas voces, con una calidad sin igual, interpretarán canciones como Tómame o déjame, El vendedor, La otra España, Qué pasará mañana, Secretaria, Quién te cantará, Desde que tú te has ido, Amor de hombre, Dónde estás corazón o Le llamaban loca.

MÚSICA: Lugar: Trui Teatre. Palma. Fecha: sábado 3 de febrero a partir de las 20 horas.

En el 20 cumpleaños de Es Baluard

Hidrogenesse, el dúo electrónico integrado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra, en activo desde finales de los años 90, cuando empezaron su carrera en Barcelona, es uno de los grandes atractivos del 20 aniversario de Es Baluard Museu. A finales de 2023 editaron su último disco, Ciutat de sorra, música creada para una exposición del artista David Bestué, con el mismo título, en la que se retrata, documenta y sublima la historia reciente de Barcelona.

Además, Hidrogenesse fueron los artífices de parte de la banda sonora de la serie de televisión La Mesías, dirigida por Los Javis. Hidrogenesse también han compuesto las canciones del grupo ficticio de pop católico protagonista Stella Maris, con letras religiosas y melodías bizarras. El programa de conciertos de este sábado también incluye otras actuaciones, como las de Los Sara Fontan y DJ Sonidero Mandril.

MÚSICA: Fecha: sábado 3 de febrero a las 22.00. Lugar: Es Baluard. Patio central. Palma. Precio: gratuito.



En la onda de los Dire Straits

Óscar Rosende, un genio de la guitarra, regresa a Palma con The great songs of Dire Straits, espectáculo inspirado en las canciones del grupo de Mark Knopfler. Un viaje sonoro con el que disfrutar nuevamente de todos los grandes éxitos de los británicos, como Sultans of swing, Romeo and Juliet, Brothers in arms, Tunnel of Love o Money for Nothing. Este viernes, a las 21.00 horas, en el Auditorium.