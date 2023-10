'Y Ahora Sonsoles' recibió este viernes la visita de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que acudieron al programa para promocionar 'La Mesías'. Lo que no esperaba la presentadora, es que los invitados hicieron una confesión sobre su trabajo.

"¡Qué ganas teníamos de recibiros! Este equipo es fan total de Los Javis", decía muy contenta Sonsoles Ónega al recibir en plató a la pareja. El halago fue devuelto, pues Ambrossi confesó que les gustaba mucho el programa.

"Nosotros somos fans de lo que hacéis. No hay día que me pierda tu programa, aunque llegue tardísimo [a casa] me lo pongo en Atresplayer, lo rebobino, me lo pongo y lo vuelvo a ver. Creo que he visto todos y cada uno de los programas que habéis hecho", comentó el juez de 'Drag Race'. "Cenamos con vosotros todas las noches", añadió Calvo.

"¡Es muy fuerte, por favor!" exclamaba sorprendida Sonsoles, que intentaba descifrar el motivo. "Igual damos argumentos para series y cosas que hacéis".

"Sí, hay mucho salseo y mucho tema de actualidad. Sobre todo tu manera de abordar todo me gusta. Has tenido momentos míticos como la entrevista con Paulina. Desde que empezamos con 'La Llamada' cogemos mucho de la actualidad y de la televisión", comentaban los investigadores de 'Mask Singer'.