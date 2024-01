Desde pequeños hemos oído una y otra vez que el desayuno es la comida más importante del día, y por ello, hoy os traemos cinco opciones para que vuestros días empiecen tan bien como los nuestros. Ahora que tenemos más tiempo para desayunar con calma, sin tener que salir corriendo al trabajo y al cole durante estas vacaciones de Navidad, podemos disfrutar de más tiempo por la mañana para disfrutar de un café y unas tostadas, un buen pa amb oli o de un desayuno americano o intercontinental.

Hemos seleccionado estas cinco recomendaciones para que endulces cuando puedas tus mañanas.

1.- OLULA CAFÉ .

No exageramos en absoluto cuando decimos que Olula ha sido uno de nuestros descubrimientos del año. A pesar de que este local es conocido especialmente por sus famosos desayunos, también ofrecen plato del día, el cual no va a dejaros en absoluto indiferentes. Javier se encuentra al frente de la cocina, y brinda todo un espectáculo al utilizar un instrumento poco convencional: el kamado, un horno cerámico de origen japonés alimentado por carbón, del cual es todo un maestro.

Apuestan por una cocina de calidad y respetan los tiempos de todas las elaboraciones. Priorizan que el comensal dedique una hora al desayuno pero comiendo todo recién hecho, una elaboración después de otra, en lugar de recibir todo de una vez y comprometer la calidad que los distingue. Hasta sus cafés merecen una mención especial, son una auténtica maravilla… ¡Y cada día elaboran uno especial!

Todo en Olula tiene una calidad espectacular, aunque si os tenemos que recomendar algo en especial, nuestros platos favoritos son el brioche casero con dos huevos benedict, panceta, salsa holandesa y espinacas al wok; y las tortitas con bacon a la brasa y sirope de arce. No os arrepentiréis de probar ninguno de sus platos.

Dirección: Carrer de Santiago Rusiñol 1, Bajos, Centro, 071012 Palma.

2.- El RINCÓN DE LAURA.

Empezamos el día con mucha alegría siempre que Laura nos prepara el desayuno. Su local siempre está lleno hasta los topes y no es para menos, porque el que prueba, repite. Tiene un encanto muy especial y el ambiente es siempre ideal. El próximo 16 de enero va a celebrar su sexto aniversario, y apostamos sin ninguna duda que son muchos más los años que le quedan por delante.

Tanto sus llonguets como sus pa amb oli de pan mallorquín son maravillosos y no podían no estar en esta lista. Siempre que vamos, nos gusta apostar por el “sorpréndeme”, un pa amb oli especial donde nunca podremos saber qué es lo que nos va a tocar. Eso sí, no os creáis que os va a tocar algo tan simple como jamón y queso, pues os pueden tocar libritos, salmón, aguacate, calamares, tortilla, huevos de codorniz… ¡Laura hace unas combinaciones que realmente sorprenden!

Para aquellos menos atrevidos, hay opciones fijas y más tradicionales, como los llonguets (siempre hay uno del día) o las opciones dulces como la trenza de chocolate. En definitiva, la experiencia en este lugar es siempre única y deliciosa.

Dirección: Carrer de Llucmajor 51, Platja de Palma, 07006, El Molinar, Palma.

3.- LA CHULA.

¿Cómo puede ser que lleven menos de un año abierto y ya lo hagan todo tan bien? Fuimos a este local sin expectativas, pues prácticamente no era conocido, y nos dejó boquiabiertos. Sus desayunos nos dan un chute de energía que perdura el resto del día. Las tostadas están de rechupete, y tienen unos precios tan competitivos que cada vez que vamos no podemos evitar pedir dos tostadas para cada uno (aunque es casi imposible acabarlas).

Nuestra opción favorita depende del antojo del día, porque están todas igual de buenas. Cuando buscamos algo más saludable, optamos por su tostada de aguacate, pero cuando queremos pecar un poco, elegimos la de huevos revueltos con chistorra. Por menos de 5€, podéis disfrutar de estas tostadas con vuestro café con leche para comenzar el día. ¿A qué estáis esperando?

Dirección: Plaça de l’Església 1, Platja de Palma, 07007 Palma.

4.- ORGANIC.

Este brunch frente al mar nos da la sensación de que somos los reyes del mundo, de que nada tiene más importancia que disfrutar del momento mientras desayunamos como si fuésemos toda una superestrella. Nada más existe, sólo el placer y el disfrute. Por ello, Organic se ha convertido en uno de nuestros favoritos, y es que no es nada fácil conseguir lo que ellos consiguen.

Se trata de un restaurante ecológico que utiliza productos frescos (tienen hasta su propio mercadillo en el interior del local) y de temporada. La extraordinaria materia prima, junto a la privilegiada ubicación y sumando el mimo que el personal le pone a todo lo que hace, no puede dar otro resultado que el de una experiencia extraordinaria.

Su brunch más famoso es el “organic”, y este incluye huevos benedict con salsa holandesa, aguacates, tomate, salmón ahumado, tostadas, yogur, muesli, fruta, zumo, y croissant salado. A elegir, incluye un café, una copa de prosecco o cava. ¿Su precio? 22€. A muchos os puede parecer caro, coincidimos que no es para ir todos los días, pero os aseguramos que en cuanto lo probéis, os va a parecer ridículamente barato.

Dirección: Platja, 07670 Cala Marçal, Portocolom, Felanitx.

5.- RESTAURANT CA S’HEREU.

Ubicado en el encantador pueblo del interior de Mallorca, en Binissalem, este restaurante ha conquistado miles de paladares, tanto locales como visitantes, con sus numerosas interpretaciones de un clásico mallorquín: el pa amb oli. Es un plato sencillo, pero en manos del personal de Ca S'Hereu se convierte en toda una “delicatessen”. Nuestros favoritos son el de sepia a la andaluza con cebolla frita, el de camaiot con huevos de codorniz, y el de calamares.

Calidad, dedicación y mimo son tres adjetivos que describen perfectamente su forma de trabajar. Su ambiente acogedor, rústico y cálido ponen la guinda al pastel, y por ello muchas veces nuestro desayuno se ha alargado varias horas. Para estos casos, también ofrecen un menú del día muy variado y apetecible. Os animamos a visitarlos, Binissalem se ha convertido en uno de nuestros pueblos favoritos gracias a Ca S’Hereu.

Dirección: Carrer de Pere Estruch, 1, 07350 Binissalem.