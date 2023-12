¿Te gusta la pizza tanto como a nosotros? Descubre cuáles son las pizzas del momento en Mallorca, desde opciones italianas hasta creativas fusiones locales. Quédate con nosotros para descubrir cuáles son.

1.- SANTA CHIARA

El más auténtico estilo napolitano lo encontramos en la Pizzería Santa Chiara. Características por lo tierna que es su masa, así como por sus bordes bien gorditos, estas pizzas no os van a dejar indiferentes. El producto que utilizan es de primera, y al cocinarse en su horno de piedra da un resultado tan maravilloso como el que podéis ver en las fotos.

Ofrecen menú del día así como pizzas fuera de carta. Nuestras pizzas fijas en carta recomendadas son la “Santo Quattro” (fior di latte, crema gorgonzola dolce, espuma de ricotta de Búfala, crocante de parmesano y cebolla caramelizada) y la “San Tartufo” (base de crema de trufa negra, fior di latte, panceta crujiente y champiñones).

PD: No os vayáis de allí sin probar sus postres.

Dirección: C. de Blanquerna, 8, Nord, 07003, Palma.

2.- 500 GRADOS

En la misma línea, encontramos la pizzería 500º. Producto fresco, con elaboración totalmente casera y cocinadas al horno de leña. Cada semana ofrecen una pizza especial, y os recomendamos encarecidamente que las probéis, ya que están hechas en su mayoría con productos de temporada.

Nuestras recomendaciones son la “Carbonara” (“fior di latte, panceta curada, yema de huevo pasteurizada, grana padano, pecorino romano, pimienta negra y cebollino) y la especial de higos (base blanca, mozzarella de Búfala, grana padano, jamón ibérico e higos).

Dirección: C. de Fèlix de les Meravelles, 6, Nord, 07003, Palma.

3.- BACAN.

Sabéis que de vez en cuando nos gusta salir de Palma y esta vez lo hicimos para ir a probar las pizzas más famosas de Campanet. En este pueblecito hacen unas deliciosas “pizzas de autor”’, y os aseguramos ya os dejarán sin palabras.

Podemos elegir entre dos tipos de masa: masa de pizza o de focaccia (ambas opciones son excelentes). Del mismo modo, podemos pedir dos sabores en nuestra pizza, cosa que a nosotros nos fascina, porque siempre queremos probar absolutamente toda la carta. El tamaño a primera vista puede parecer estándar, pero vienen tan cargadas que vais a salir rodando, sobretodo vuestra elección ha sido la masa de focaccia.

Nuestras favoritas fueron la “Maradó” (salsa de tomate, mozzarella, albóndigas picante, rúcula y parmesano) y la “Norma” (salsa de tomate, mozzarella, berenjenas, queso feta, pesto y aceitunas). Cerramos la cena con un postre, para eso ya sabéis que siempre hay hueco… ¡y disfrutamos de un tiramisú riquísimo! Recomendamos pedirlo para compartir, pues el tamaño es muy considerable.

Dirección: Plaça son Bordoy, 6, 07310 Campanet.

4.- LOS DOS HERMANOS.

Creemos que esta mención no pillará a nadie por sorpresa. Con un horno de leña traído desde la mismísima Italia, esta pizzería es un imprescindible cuando hablamos de pizzas napolitanas, y así lo demuestran ellos con cada una de sus elaboraciones. Desde sabores más clásicos a propuestas más arriesgadas, todas las opciones se elaboran con una materia prima de primera, y nos atrevemos a decir que tienen la mejor masa de pizza napolitana que hemos probado hasta el momento.

Nuestras opciones favoritas son la “Porkettosa”, hecha con mozzarella, porchetta (carne de cerdo asada al horno y aromatizada) y provola (mozarella ahumada); y la “Carbonara” , que lleva mozzarella, huevo, panceta italiana, parmesano y pimienta negra. Superrecomendable que os pidáis de postre sus bombas, tanto la de pistacho como la de nutella. ¡Todo bien hacen!

Dirección:

Carrer de la Reina Maria Cristina, 61, bajo, Nord, 07004 Palma.

Carrer Galió, 8, local 4, 07181 Magaluf.

5.- COCCO.

Este es uno de los restaurantes con mejores vistas al Portitxol que podréis encontrar. El ambiente es súper agradable y tiene los mejores platos y cócteles de todo el paseo. La variedad de pizzas que ofrecen en su carta es única y se nota muchísimo el uso de productos frescos y de máxima calidad.

No hemos podido probar todas sus pizzas, pero un par mallorquín ha sido más que suficiente para poder decir que las tenéis que probar ya de ya si todavía no lo habéis hecho. Nosotros nos quedamos sin palabras cuando probamos la “Pizza Italiana” (mozzarella, base de tomate, aguacate, tomate cherry, rúcula y burrata), no habíamos probado nada igual en mucho tiempo. Pizzas sabrosas, frescas y con una masa bien tierna y jugosa.

Imaginad si están buenas que lo que nos sobró, lo comimos al día siguiente recalentándolo… ¡y aun así estaba de escándalo!

Dirección: C. del Vicari Joaquim Fuster, 53, Playa de Palma, 07006 Palma.