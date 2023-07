Sumar se quedó a 18 mil votos de arrebatar un escaño al PSOE

Las autonómicas del 28M demostraron que Baleares no es de izquierdas, en la amplísima definición ideológica orquestada por el Pacto de Progreso. Las generales del 23J han confirmado que Baleares no es de derechas, una asignación partidista que no provienes de los líderes conservadores, sino que emana de los socialistas a cada ocasión en que pierden unos comicios. El escoramiento hacia el progresismo solo dos meses después de la pérdida del Govern tiene su puntal en el escaño obtenido por Sumar el pasado domingo. El exsenador Vicenç Vidal se convierte en un inesperado pionero. No solo es el primer miembro de un partido ecosoberanista como Més en alcanzar el Congreso, también es el superviviente estelar de los ejecutivos de Francina Armengol.

La distribución de los ocho escaños que tiene asignados Baleares, desde la primera elección de Zapatero en 2004, siempre deja entreabierto el misterio de quién ganaría la plaza número nueve a Madrid. En el recuento del 23J, el hipotético diputado pertenecería a Sumar. A la izquierda alternativa le han faltado 18 mil votos para arrebatarle al PSOE su tercer asiento en el Congreso. La lucha frente al bipartidismo se libra en condiciones de franca inferioridad. El escaño obtenido por Vicenç Vidal se sustancia gracias a los 83 mil votos reunidos por el cabeza de lista de Sumar. Los minoritarios pagan un precio claramente inflacionario, porque los tres diputados del PSOE salen a cincuenta mil votos unidad, sesenta mil en el caso del PP. La espectacularidad del resultado de Sumar no se limita a la entrada sin precedentes de una fuerza nacionalista mallorquina en el Congreso, se concreta con más fuerza al comparar citas electorales y ámbitos superpuestos. La candidatura de Vidal ha superado en más de 25 mil votos a los obtenidos por Podemos y por Més en las autonómicas de mayo. Dado que las elecciones de proximidad suelen ser más favorables para los ecosoberanistas, crece la perspectiva de un hito sin precedentes. El pasado domingo, Yolanda Díaz obtuvo un 12,3 por ciento de los sufragios emitidos en toda España, un resultado superior al que hubiera recogido Podemos, aunque los 31 diputados no equivalen a una cifra estratosférica. Pues bien, la candidatura de Vidal se disparó hasta el 16,6 por ciento, más de un treinta por ciento superior al tope de su líder. La candidatura mallorquina de Sumar se situó además claramente en la tercera posición por encima de Vox, con más de siete mil votos a favor de la lista de izquierdas, en tanto que Díaz acabó a remolque de Abascal. Y en fin, los resultados de la izquierda en Baleares se hubieran trasladado a 54 escaños en el Congreso. Casi podría hablarse de un voto ilusionado.