Arkano fue uno de los primeros en ser descalificado en el juego de equilibrio para una suculenta recompensa que se jugaba en 'El debate de Supervivientes' y justo al caer al suelo se le vio totalmente alicaído. Ángel Cristo se acercó a consolarlo, mientras el resto de concursantes terminaban de realizar la prueba, pero fue en la segunda parte y tras una pausa publicitaria cuando el rapero se rompió por completo. Además, quizás sus compañeros entendieron el momento y rompieron a llorar tras ver cómo estaba su compañero en la isla.

Las palabras de Arkano en 'Supervivientes'

Sandra Barneda informó a la audiencia sobre el estado emocional de Arkano y le pidió su opinión frente a las cámaras. "¡No quiero estar aquí! Es una pérdida de tiempo para mí, tiempo que no recuperaré. Me preocupa que mi familia esté angustiada. Quiero hablar con el programa para saber cuánto tengo que pagar por irme", expresó entre lágrimas. Totalmente desconsolado y casi sin poder hablar, los intentos de Laura Madrueño por animarlo y hacerle cambiar de opinión fueron inútiles. "¡Joder, esto es una mierda! No quiero estar aquí, esto es un infierno. No me gusta, ¡me quiero ir, me quiero ir!", repetía con mayor firmeza, abandonando el set de grabación para dirigirse a hablar con la producción.

Y es que quizás Arkano no sabía donde se metía cuando aceptó la oferta de 'Supervivientes'. Quizás el programa invirtió mucho más en el espectáculo televisivo que el propio concurso y eso es lo que muchos espectadores del reality show más duro de España explicaban que podía ser la causa de las palabras del rapero cansado del show.