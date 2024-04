La séptima gala de 'Supervivientes 2024', que terminó con el amor de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', Mario y Claudia, vivió la semana de la repesca. La gala comenzó como en todas las anteriores , Jorge Javier Vázquez entraba en el plató de Telecinco para saludar a su compañera en Honduras, Laura Madrueño.

La exmetereóloga de los informativos por la noche de Mediaset bromeaba al principio del programa con el calor que hacía por Honduras: "Es importante señalar lo caliente que está hoy la arena”, decía la presentadora sobre la temperatura que estaban viviendo. Al final un susto pondría en riesgo su participación durante las siguientes horas que dura la gala durante la noche del jueves.

Minutos después, Madrueño arrancaba el juego de localización entre playa limbo y playa condena. Para ello, estuvo comentando los 8 minutos de reto que protagonizaron Miri y Arantxa del Sol, que fue tan duro que finalmente el programa les dejó en tablas.

Las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre la presentadora

Tras el primer duelo, el reality se fue a publicidad y al regresar ya lo hacían sin la presentadora en imagen. Por lo que Jorge Javier informaba de lo ocurrido: “Laura Madrueño está indispuesta. Hace un calorazo tremendo en Honduras, está bien, todo en orden, pero está un poquito indispuesta”, explicó.

na vez acabado el juego de localización, la presentadora volvía ya desde Palapa: “Estoy bien, he tenido un mareo pero ya estoy mejor, que lo sepa mi familia, lo he pasado fatal. Quiero poner en valor el esfuerzo de los concursante porque hoy el calor es insoportable, yo me he venido abajo y ellos han hecho el juego sin comer, sin dormir y siento no haber estado para verlo”, finalizó la presentadora.

Esta es la segunda edición que la madrileña presenta desde Honduras 'Supervivientes'. La periodista fue el fichaje por parte de la cadena cuando Lara Álvarez, la mítica presentadora desde los Cayos Cochinos explicó que dejaba Mediaset programa para emprender nuevos proyectos en su profesión.