La nueva gala de 'Supervivientes' estuvo cargada de sorpresas. Tras la unificación de los concursantes que se encontraban en Cayo Paloma y que vivían con los expulsados hasta el domingo donde después salía el expulsado final, la audiencia fue soberana y decidió que el expulsado de la palapa tenía que ser Mario González. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' había acudido junto a su novia Claudia, joven mujer que también salió del mismo reality, como la pareja que iba a 'Supervivientes'.

La hija de Kiko Matamoros fue la salvada por la audiencia ante los exconcursantes Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja que se encontraban en plató mientras Laura todavía seguía en la isla. Además, Mario, al tener la oportunidad de volver al programa por medio de la repesca decidió no participar en ella al ser el concursante expulsado de esta semana.

Laura Matamoros es la repescada

Mario González, que era el expulsado de la semana había protagonizado una dura despedida con su novia Claudia y lo que no se esperaba es que tenía opción a la repesca y que se iba a encontrar con Laura Matamoros al salir de la palapa. "Si te soy sincero ahora mismo no, estoy en la cabeza con que esto ha acabado y esto me mata ahora mismo".

"Me estaba imaginando ya con mi familia y con mi hijo fuera, esto era lo peor que me podía pasar", decía Mario, en un primer momento, completamente descolocado: "Estoy en 'shock', no me esperaba esto para nada".