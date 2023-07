El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, ha confesado esta mañana en Al Rojo Vivo que estuvo a punto de cancelar su participación en el acto principal de campaña de ayer en Palma junto a Marga Prohens y José Vicente Marí Bosó: "Me inyectaron a llegar a Mallorca un Urbason para hacer el mitin". En un primer momento se comunicó a los periodistas y asistentes que su ausencia se debía a un retraso en el vuelo.

El dirigente gallego ha explicado que, al terminar la entrevista matinal en Antena 3, tuvo un tirón en la espalda: "Lo pasé francamente mal, llevo tres semanas sin hacer deporte".

El líder del PP llegó una hora más tarde de lo esperado al acto y ofreció su discurso de unos 30 minutos sin ningún problema ante un auditorio lleno de cargos, militantes y simpatizantes del partido.

🔴 @NunezFeijoo explica por qué ha suspendido hoy la campaña: "Cuando salí de los estudios de Espejo Público, al levantarme de la silla, tuve un tirón y lo pasé francamente mal" #EleccionesARV ▶ https://t.co/szZzQ8oMTK pic.twitter.com/olyYXmEgiU — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 19 de julio de 2023

Sobre la cancelación del mitin previsto para hoy en Canarias, Feijóo asegura que "valoramos ya desde ayer no ir a Palma [en referencia a La Palma] porque está ardiendo y no me parece razonable hacer mitines en este momento". Actualmente la isla está sufriendo un incendio que no ha sido controlado.