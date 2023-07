El cambio climático y el modelo de financiación para Baleares marcaron el debate y dividieron al bloque de la izquierda y la derecha. Un acto que tuvo lugar en el Club Diario de Mallorca y en el que participaron los cuatro cabezas de lista de las formaciones que optan a representación en el Congreso de los Diputados: Francina Armengol del PSOE, José Vicente Marí Bosó del PP, Jorge Campos de Vox y Vicenç Vidal de Sumar Més.

Desde el primer minuto del debate la cuestión medioambiental estuvo encima de la mesa, formando parte de la primera intervención de Armengol. «Gracias a los que habéis venido a pesar de la calor, lo digo por los que niegan el cambio climático, la evidencia es muy clara. Esto es lo que nos jugamos, que Balears retroceda 50 años en el tiempo». En este sentido, Jorge Campos respondió de inmediato. «Para los que nos tildan de negacionistas del cambio climático, pensaba que esto se llamaba verano. Estamos en julio, es normal que haga calor». El debate se didivió en cuatro bloques temáticos, siendo la cuestión del modelo de país el primero. En este caso, Bosó criticó la gestión de Armengol «por agachar la cabeza en Madrid. Le ha quitado el dinero de los convenios de carreteras a los consells y ningun autónomo se ha podido aplicar el régimen especial en las islas». Por su parte, Vicenç Vidal de Sumar Més replicó al popular advirtiendo que «el modelo centalista es el que quiere imponer la derecha. Nosotros queremos proximidad, resolver los problemas que afectan a la gente en nuestra tierra».

Servicios públicos

Una idea que también compartió Armengol del PSIB. «Apostamos por más competencias y financiacion del autogobierno de Baleares. Es lo que hemos hecho en el Govern, solventando una demanda histórica como era el régimen especial para las islas». No obstante, Bosó del PP replicó este discurso. asegurando que «Sánchez debía garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y son un auténtico desastre».

Ante este debate entre Armengol y Bosó, Jorge Campos aseguró que «el PP y el PSOE se tiran los trastos por el régimen especial, pero el problema real es que la gente no puede pagar la luz ni la gasolina. En Vox apostamos por devolver competencias al Estado porque se han demostrado que los servicios sociales empeoran en manos de las comunidades. Al final hay un despilfarro de dinero para el estado del bienestar de los políticos». En el campo de la Economía y la Fiscalidad, el bloque de la izquierda defendió las políticas llevadas a cabo durante la pandemia para proteger a los ciudadanos mientras la derecha criticó que gracias a las mismas la recuperación ha llegado muy tarde. En este sentido, Bosó explicó que «en la pandemia perdimos riqueza y en la recuperación hemos sido los peores. También hay que rebajar los impuestos, hoy nos han pedido en el mercado que dejemos de asfixiarlos porque no llegan a final de mes».

Por su parte, Armengol defendió su gestión. «En una época tan complicada como la pandemia y una guerra hemos subido el salario mínimo, hemos mejorado las condiciones a los pensionistas y hemos reformado el sistema laboral. Esto es proteger a la clase media baja». En este punto del debate se produjo uno de los momentos más tensos cuando Jorge Campos, interpelando a Vicenç Vidal, apuntó que «lo que es una barbaridad es definirse como la marca de Bildu y ETA en baleares, eso sí que es una barbaridad».

El alquiler y el catalán

Respecto al bloque de la educación y vivienda, los temas estrella fueron el catalán y los elevados precios de alquiler en las islas. En el caso del candidato popular, Bosó replicó a Armengol que «los precios de las viviendas en las islas son los más altos de toda España. Esto no se soluciona con topes a los precios, ya ha quedado demostrado en otros países».

En el caso de Vicenç Vidal, de Sumar Més, apostó por «reforzar el estado de bienestar. La vivienda tiene que ser un derecho, no una forma de especulación. Hay que construir más vivienda de alquiler social». Por otro lado, Jorge Campos enfocó la cuestión de la vivienda vinculada a la ocupación ilegal. «Le echan la culpa a los ciudadanos que ha comprado una vivienda y quiere alquilarla pero protegen a los ocupas. Es in insulto». Asimismo, el propio Campos lanzó un mensaje contundente sobre el catalán en la educación. «Que las familias no pueden educar a los hijos en la lengua oficial del Estado es un disparate. Gracias al acuerdo histórico que hemos firmado vamos a recuperar la libertad de educar en español frente al adoctrinamiento». Acto seguido Armengol le lanzó un mensaje al candidato popular. «PP y Vox siempre a la contra, estos son vuestros socios». Otra de los aspectos a tratar en fue la LOMLOE. muy criticada por parte del partido popular. «Pese a tener la crítica unánime de toda la comunidad educativa no la han modificado. Nosotros queremos devolver la dignidad a los docentes y restaurar la cultura del esfuerzo».

Feminismo y pateras

El último bloque del debate se centró en los derechos y retos sociales. Por parte de la candidata del PSOE, Armengol defendió «un modelo que apuesta por la defensa de las mujeres contra el machismo y proteger a los trabajadores».

«La bandera LGTBI es una bandera de libertad en nuestra comunidad y el medioambiente es fundamental, que hayan quitado la Conselleria de Medioambiente y las leyes de igualdad es un síntoma de radicalidad». Por su parte, Vicenç Vidal también centró su discurso en la defensa del medioambiente, el catalán y la eutanasia. «Algunos alzan la bandera de la libertad y nos la quieren quitar.». En el caso del candidato Bosó , se centró en la cuestión sanitaria, asegurando que «es fundamental el derecho a la salud y rebajar las listas de espera. Tenemos la tasa más alta de 2000 pacientes por médico». En el caso de Jorge Campos, habló sobre la inmigración ilegal, indicando que «la izquierda prefiere las pateras a los cruceros. La inmigración ilegal es el esclavismo del siglo 21.». Finalmente, todos los candidatos dispusieron de famoso minuto de oro donde la izquierda abogó por luchar contra el retroceso mientras que la derecha defendió un nuevo proyecto de país.