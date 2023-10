Fundació Deixalles: la economía puesta al servicio de las personas

¿Por qué, cuándo y cómo se constituye Fundació Deixalles?

—Fundació Deixalles se constituyó en 1986 como entidad sin ánimo de lucro, a través de una iniciativa conjunta entre PIMEM y Cáritas encaminada a facilitar la empleabilidad de aquellas personas que se encontraban en una situación de exclusión social. ¿Cómo? Mediante el reciclaje y la reutilización de ropa y muebles.

Después de la singladura inicial y de consolidarse, Fundació Deixalles cambió de propiedad en 2010, al hacerse cargo de la misma l’Associació Amics de Deixalles, que es quien la rige a día de hoy. Fundació Deixalles tiene una Junta Directiva y un Patronato formado por personas trabajadoras de la entidad, con una directora (yo misma), que es quien se encarga de marcar las líneas generales.

¿Cómo se financia Fundació Deixalles? ¿Cuál es su presupuesto anual?

Nuestra entidad tiene, como tal, un presupuesto de 7,5 millones de euros. A esta cantidad debemos sumar el presupuesto de nuestras dos empresas de inserción, Deixalles Inserció i Triatge (DIT), con 1,3 millones, y Deixalles Serveis Ambientals (DSA), con 1 millón de euros. Del total de casi 10 millones de euros de presupuesto global, sólo el 22% procede de subvenciones públicas, mientras que el 78% restante corresponde a la economía que generamos con nuestro trabajo.

«Mejoramos la empleabilidad de las personas para que puedan salir de una situación de exclusión social»

¿De qué se ocupa esencialmente Fundació Deixalles? ¿Cuáles son los principales servicios que presta?

—Fundació Deixalles tiene una gran área social, con distintos servicios. La idea base y fundamental es mejorar la empleabilidad de las personas para que puedan salir de una situación de exclusión social, con itinerarios individualizados para la inserción sociolaboral.

Funcionamos a través de donaciones de material que recibimos de particulares, empresas y hoteles. A partir de ese material, estructuramos distintos talleres (ropa, costura, juguetes, residuos, electrodomésticos, carpintería...) que permiten la realización de itinerarios prelaborales individualizados para cada persona. Esos itinerarios se focalizan en el desarrollo de las habilidades personales y sociales de cada persona; por ejemplo, el cumplimiento de horarios o el trabajo en equipo. En este caso, las personas que llegan a Fundació Deixalles lo hacen derivadas de las áreas de Servicios Sociales de los ayuntamientos o de otras entidades.

Otro proceso que llevamos a cabo es el de contrato de inserción, para que puedan trabajar un máximo de tres años como empleados de Deixalles o de las dos empresas de inserción con las que contamos, antes de incorporarse al mercado laboral externo. A las personas se las ayuda en su proceso con un acompañamiento social.

Desde sus inicios, el vínculo con el medio ambiente es muy fuerte en Fundació Deixalles. Y es por ello que, a través de los talleres referidos, reutilizamos al máximo el material que nos llega para darle salida a través de su venta.

Por otra parte, en los últimos años hemos puesto en marcha un servicio para personas afectadas por trastornos mentales, que -por desgracia- cada vez son más. En este caso, los centros los tenemos en Calvià y en Ibiza. Ese servicio trata a unas 70 personas a día de hoy, pero deberá ser ampliado. En todo caso, resulta muy útil para esas personas a efectos de socializar y para romper estigmas.

Se ha referido a las empresas de inserción. ¿Qué importancia tienen para Fundació Deixalles?

—Siempre señalo que hitos clave en la trayectoria de Fundació Deixalles son la constitución de dos empresas de inserción: Deixalles Inserció i Triatge (DIT) y Deixalles Serveis Ambientals (DSA). El primer paso se dio en 2002 al contratar Tirme y Mac Insular, a través nuestro, a personal para trabajar, respectivamente, en la planta de selección de envases y en la planta de tratamiento de residuos de construcción, demolición, residuos voluminosos y pneumáticos fuera de uso. Fue todo un reto en su momento y hubo sus dificultades en los primeros tiempos, pero podemos decir con orgullo que, en la actualidad, el trabajo que desarrollan esas personas es muy profesional y de mucha calidad. Fue en el año 2018 que se constituyó como tal Deixalles Inserció i Triatge. Por otra parte, Deixalles Serveis Ambientals se había constituido en 2011. Esta empresa de inserción presta servicios a ayuntamientos y empresas para la recogida y tratamiento de muebles, electrodomésticos y ropa y gestión en parques verdes. También se ocupa de la fabricación de artículos upcycling y confección de piezas de vestir y complementos.

Por la calidad de los servicios que se llevan a cabo y por quiénes se ocupan de ello a través de esas dos empresas de inserción, Fundació Deixalles es un referente en España. Con el factor añadido y destacado que un alto porcentaje de las personas que empiezan a trabajar en esos servicios consiguen insertarse laboralmente.

«El actual momento económico supone una gran oportunidad para la inserción laboral de muchas personas»

¿Cuál es el perfil de la persona que llega a Fundació Deixalles?

—Prestamos un servicio a las personas que nos derivan el área de Servicios Sociales municipales y otras entidades, como he dicho anteriormente. En un principio, la única condición es que se trate de una persona que pueda ser insertada laboralmente y que se adecue a los talleres que tenemos implantados. A través de un diagnóstico inicial y del asesoramiento de trabajadoras sociales, se les establece un plan de trabajo individualizado. Los perfiles de las personas a las que acompañamos en sus respectivos procesos son muy amplios: personas mayores de 45 o 50 años; mujeres víctimas de violencia de género, miembros de familias monoparentales, migrantes sin papeles, personas que han tenido problemas de drogadicción, personas con trastornos mentales no diagnosticadas e incluso personas que han estado en la cárcel. Personas, en general, con muchas dificultades para encontrar trabajo y que no cobran ningún tipo de prestación o ayuda social. En cualquier caso, todos tienen derecho a una segunda oportunidad.

¿Qué sensación experimenta cuando una persona que ha pasado por Fundació Deixalles encuentra un puesto de trabajo?

—Una gran satisfacción. Sobre todo, porque para eso trabajamos. Fomentamos la economía social y solidaria. Ahora estamos en un momento económico bueno en Baleares, gracias básicamente a la recuperación del turismo, y eso conlleva una gran oportunidad para nosotros en lo referido a inserción laboral de muchas personas.

Más allá de la inserción laboral, también nos satisface observar la evolución de una persona que ha llegado aquí con la autoestima por los suelos, habiendo tocado fondo, y que, gracias a su proceso en Fundació Deixalles, vuelve a sentirse persona.

No podemos dejar de destacar que nuestro trabajo no sería posible sin la colaboración de la ciudadanía, de empresas y de administraciones que confían en nosotros tanto para darnos sus materiales, como para insertar laboralmente persones que han realizado itinerarios con nosotros, así como para encargarnos servicios. Esta confianza nos hace sentir parte de una sociedad comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

En Fundació Deixalles contemplamos la economía al servicio de las personas y no a la inversa; globalmente hablando, la economía debe cambiar para que las personas podamos vivir dignamente. El trabajo, en todo caso, contribuye a dignificar la vida de las personas. En Fundació Deixalles aportamos nuestro granito de arena en este sentido.

Apuesta firme por la economía circular

Fundació Deixalles nació como un sistema de aprovechamiento de recursos en los que prevalecía la reducción de residuos y apostábamos por su reutilización. En el centro del sistema estaban y están las personas: una economía circular y colaborativa para un mundo mejor centrado en las personas. Así, desde el pasado año tenemos en marcha la campaña Fem que circuli, una iniciativa que pretende fomentar la economía circular en los sectores horeca (dedicado a la distribución de alimentos y bebidas) e inmobiliario, así como la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables a través de la recogida y reutilización de objetos y residuos. Se lleva a cabo en Mallorca e Ibiza.

Los objetivos concretos son conocer la gestión de residuos potencialmente reutilizables en el sector turístico de Baleares, reducir la generación de residuos y promover el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Las empresas y entidades adheridas a Fem que circuli contribuyen, por tanto, al ahorro económico en gestión de residuos. El transporte y la gestión de los materiales que Deixalles pueda reutilizar son de carácter gratuito. Por otra parte, cumplen con la obligación de separación y recogida de residuos reutilizables, del mismo modo que muestran explícitamente su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa; en este sentido, es una oportunidad para reducir la huella de carbono y contribuir asimismo a la inserción sociolaboral de personas vulnerables.