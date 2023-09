El despido o la terminación de un contrato laboral en España a menudo deja a miles de personas en una situación económica precaria para hacer frente a sus gastos diarios. Ante esta desalentadora realidad, la prestación contributiva por desempleo, comúnmente conocida como el paro y proporcionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se convierte en la opción más recurrente para garantizar un nuevo respaldo financiero.

Sin embargo, muchos ex empleados no cumplen con el requisito mínimo de haber cotizado al menos 360 días para acceder a esta prestación por desempleo. Afortunadamente, existe un subsidio por desempleo diseñado para aquellos que no satisfacen este requisito.

Este subsidio por cotización insuficiente equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en 480 euros al mes. Aunque esta suma puede parecer limitada para cubrir todos los gastos, incluyendo vivienda y alimentación, es indudablemente mejor que carecer de apoyo económico alguno.

En casos en los que el último empleo fue a tiempo parcial, la cuantía del subsidio se ajustará proporcionalmente a las horas trabajadas en el último contrato. En consecuencia, si se agota la duración máxima permitida para el subsidio, el beneficiario recibirá un total de 10.080 euros en ingresos durante un año.

Requisitos para solicitar esta ayuda

Sin embargo, no todos los desempleados que han trabajado menos de un año pueden acceder a este subsidio del SEPE, que asciende a más de 10.000 euros anuales. Aquí se detallan los requisitos establecidos por la entidad para presentar la solicitud.

Cotización mínima: Aunque está dirigido a personas que han trabajado menos de un año, se requiere un mínimo de cotización por desempleo. Esto equivale a al menos 90 días si se tienen responsabilidades familiares y 180 días si no se tienen. Límite de ingresos: Esta ayuda se considera asistencial y está sujeta a un límite de ingresos que corresponde al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluyendo las dos pagas extraordinarias. En 2023, esto equivale a 810 euros mensuales. Situación legal de desempleo: Es esencial estar en una situación legal de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo durante todo el proceso de percepción de la ayuda. Además, se debe suscribir un acuerdo de actividad.

Factores que influyen en la duración y cantidad del subsidio

Varios factores, como la duración de las cotizaciones y las responsabilidades familiares, determinarán la duración y el monto fijo o variable del subsidio por cotización insuficiente. Aquí se ofrecen algunas pautas que influirán en la cantidad de dinero que un antiguo trabajador recibirá.