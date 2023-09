El economista Santiago Niño Becerra, de 72 años, ha lanzado una predicción a través de su perfil de X (antes Twitter) que no dejará indiferente a nadie: "Si la inflación no baja y el poder adquisitivo no se recupera, el ahorro acabará por desaparecer al producirse una cierta redistribución negativa de ingresos", ha avisado el catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

El euríbor baja pero los expertos lanzan este mensaje Adjuntado en el tuit, aparece un gráfico correspondiente a un artículo del diario 'El Economista' que amplía la advertencia del economista nacido en Barcelona. En él, se puede observar como la media de ahorro en España (11,8 %) se encuentra por debajo de la media de la eurozona entre 2015 y 2019, que era de 12,6. "Los consumidores han mantenido su cesta de la compra a costa de ver mermado su ‘colchón’", afirma José Miguel Arcos en el citado texto. Caída de más de 13 puntos Cabe destacar que esta cifra, en el segundo semestre del 2020, se situaba en torno al 25 %. Sin embargo, la escalada en el precio de la cesta de la compra ha obligado a los españoles a usar parte de este depósito financiero y ver afectados así parte de sus ahorros, rebajando el porcentaje hasta 13 puntos. Si la inflación no baja y el poder adquisitivo no sea recupera, el ahorro acabará por desaparecer al producirse una cierta redistribución negativa de ingresos. https://t.co/i8aPfzrbye pic.twitter.com/WUI8tXYIDG — Santiago Niño (@sninobecerra) September 6, 2023 Pérdida de poder adquisitivo Contrariamente, en el caso de los hogares más ricos, donde el exceso era de un tercio del total a principios de 2020, tras la pandemia esta cifra ha aumentado hasta los dos tercios de ahorro, según datos cálculos del Banco Central Europeo (BCE). Los cambios en los requisitos de jubilación que entrarán en vigor en octubre La conclusión de toda esta reflexión es que pese a las políticas proteccionistas llevadas a cabo en los últimos años, por las que los trabajadores han visto aumentado sus mínimos, la mayoría de ellos ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo.