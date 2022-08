La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado este miércoles que el Gobierno "no tiene ningún problema" con la posibilidad de que el decreto de ahorro energético, que se vota mañana en el Pleno del Congreso, se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría introducir modificaciones al mismo vía enmiendas, pero ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético se seguirían aplicando con independencia de que puedan tramitarse como proyecto de ley.

Sánchez, en declaraciones a TVE, ha asegurado que el Gobierno está trabajando "cada segundo y cada minuto" para lograr los apoyos políticos necesarios que permitan sacar adelante este decreto. "No vamos a cejar en el empeño de convencer al conjunto de las fuerzas políticas, en especial al PP, que desde el primer día y casi sin mirarse el contenido de este Real Decreto-Ley dijo que no lo iba a apoyar, situándose fuera de las necesidades de este país", ha subrayado.

En este sentido, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar por qué su partido va a votar en contra de unas medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos y que están acordadas con la Unión Europea. "Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania", ha apuntado la ministra.

Sánchez ha apelado a la responsabilidad del PP para que respalde esta norma y le ha instado a demostrar "su sentido de Estado" y a "no poner excusas de mal pagador" para mantener su actitud "negacionista y obstruccionista" frente al Gobierno. "El señor Feijóo, que se nos quiere presentar como un líder de Estado, no está la altura. España le viene grande. Le pido esa responsabilidad mínima y que no ponga excusas", ha añadido.